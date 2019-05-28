【歐霸】暗示決戰阿仙奴後下車　夏薩特：若奪冠謝幕是美事 (21:22)

效力車路士7季的夏薩特，近年一直盛傳會被皇家馬德里以天價羅致，近期消息甚囂塵上，他亦說：「若這是我在車路士的最後一戰，我只會着意爭標，個人有否入球不重要，獲得最後一個冠軍是美好的。今次是一場歐洲賽事，對我、球會、領隊和球迷都是重要的。當你出席一場決賽，便不會計較它是歐聯、歐霸或聯賽盃，只會想着爭勝，將冠軍獎盃帶回去和慶祝。今次決賽後，拭目以待好了。」

夏薩特離隊或成定數，車路士季中已從多蒙特落實簽入基斯甸普列錫，而這名20歲美國攻擊手已被視為夏薩特的接班人，與車路士尚有1年合約的後者回應道：「有可能。看看事態發展吧！決定權在車路士。我不知道，難有答案。1年時間是很長的，難道不是？」

夏薩特又總結車路士的生涯：「我加盟時是嬰兒，現在成人了。作為一個人，我沒變；球員的話，我入球多了，經驗豐富了，但我嘗試保持真我。」他坦言當年也有機會加盟阿仙奴、曼聯、曼城或熱刺，但至今仍覺「上車」是最正確決定，事關他曾與車路士班主及時任領隊迪馬堤奧詳談，又與球會名宿杜奧巴通電，其里爾隊友、曾效力車路士的英格蘭中場祖高爾更曾大力推薦。

總計夏薩特為車路士上陣351次入108球，包括今季披甲51次入19球，另據英國《每日郵報》報道，他累積595次製造入球機會是無出其右，比次席的曼城中場大衛施華的566次多出29次。夏薩特亦曾兩奪英超，還有足總盃、聯賽盃及歐霸冠軍各1次。他最後強調不會改投其他英超球隊：「這是沒有機會的。我是藍色的！這是意義重大的。己隊今季雖不是處於最高水平，但以一個歐戰冠軍結束，會是美事一宗。」

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