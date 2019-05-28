【英冠】威廉王子見證愛隊維拉重返英超　「維拉周柏豪」着爛球靴成熱話 (17:55)

有泰利任助教的維拉，上季在附加賽決賽敗陣，與英超席位擦身而過，今季以英冠第5名身分，再次打入在溫布萊球場舉行的決賽，憑前鋒安華艾加斯及中場約翰麥甘尼在上、下半場各建一功，以2：1擊敗完場前才破蛋、由林柏特領軍及有前英格蘭國腳艾殊利高爾在陣的打比郡，與諾域治及錫菲聯下季齊升上英超，預計至少將獲逾1.7億鎊（約17億港元）的商業收益。身為維拉球迷的英國劍橋公爵威廉王子，亦有做座上客，更興奮得振臂歡呼及跟身旁的維拉名宿卡維相擁慶祝。

23歲維拉隊長基亞利殊，穿上一對破爛的球靴上陣引起關注，賽後他解釋這是其「幸運球靴」，「當我傷癒復出時，就穿上這對球靴，當時它是全新的，隨即取得多個入球及助攻，因此我認為它會為我帶來好運，便保留至今。」基亞利殊季中一度受傷缺陣逾兩個月，但復出後愈戰愈勇，在季尾13場賽事攻入4球兼4個助攻，帶領維拉一度取得10連勝。另邊廂，首季執教打比郡的林柏特，只差一步就帶領球隊升上英超，據報若車路士領隊沙利離任，球會將邀請這名宿回巢領軍。

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