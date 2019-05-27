【國際賽】傳高拉特回巢恒大為入籍中國鋪路　艾傑臣料9月成歸化兵 (21:56)

27歲的高拉特早前因傷被巴甲彭美拉斯中止租借合約，返回廣州。據內地《東方體育日報》報道，5年前曾為巴西隊友賽披甲的高拉特，相信自己無望再入選森巴兵團，願意轉籍中國繼續國際賽生涯，回歸中超就是要滿足通常居住滿5年的中國入籍要求。國際足協亦訂明未曾為成員國出賽A級正式賽事的球員，可入籍代表其他國家或地區。

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高拉特2015年初加盟恒大並成為正選，最快要到明年才可代表國足，因此《北京青年報》稱他仍未在新帥納比的考察範圍，惟該報指名單中有上海上港外援艾傑臣，29歲的艾傑臣2012年尾加盟恒大，3年前轉會上港，已符合轉籍資格，料趕不及入選6月對菲律賓隊及塔吉克隊的大軍，但如無意外可9月為國足披甲。同樣在名單之上的，還有阿仙奴青訓、母親為中國人的北京國安中場李可。他曾10次代表英格蘭小國腳。

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另外，北京國安昨1：2不敵上海上港，中超開季10連勝斷纜，在榜首只領前上港兩分。