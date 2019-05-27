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【意甲總結】「奇兵」阿特蘭大奪季軍　國米壓AC羅馬參戰歐聯 (20:07)

意甲今晨煞科，祖雲達斯早已完成8連霸，惟各隊爭奪前4及眾弱旅護級亦相當緊湊。阿特蘭大及國際米蘭在最後一輪分途奏捷，取得來季歐聯分組賽席位，相反，AC米蘭及羅馬雖亦全取3分，卻只可參戰歐霸。現總結今季各隊表現及焦點球員發揮如下：

祖雲達斯今季實力有增無減，續壟斷意甲，其中新兵基斯坦奴朗拿度（C朗）取得21球及8次助攻。惟主帥艾歷尼將離隊，後衛巴沙利退役，意味管理層冀帶來改變，C朗與其餘前鋒如保羅戴巴拿等的合作亦有待磨合，否則來季衛冕聯賽難度將大增。

米蘭雙雄：兩軍今季表現平平，惟AC米蘭在波蘭前鋒比亞迪克加盟後入22球，是球隊漸入佳境的關鍵，否則難以取得來季歐霸席位。國際米蘭鋒線持續疲弱，莫路伊卡迪與主帥史巴列堤的不和更影響球隊軍心，料球隊將大換血。

阿特蘭大：主帥加斯柏連尼實而不華的風格，射手杜雲沙柏達大爆發獨取23球，位列聯賽射手榜次席，造就「奇兵」阿特蘭大創會111年以來，首次征戰歐洲頂級賽事。此外加帥積極起用新人如基安盧卡文仙尼等，老將如艾真度高美斯亦在今季重拾第二春。

羅馬雙雄：拉素下半季連連失分，未能取得歐聯席位，惟主帥施蒙尼恩沙基助球隊取得意大利盃，來季得以征戰歐霸。同市的羅馬同樣反覆，季尾更有迪羅斯宣布離隊，其後更爆出球隊高層未有尊重這名35歲老將致離隊，名宿托迪料勢擔任球隊技術總監，穩定軍心。

森多利亞：射手加利亞雷拉今季意外地取得26球，榮膺意甲神射手固然驚喜，但迪費爾等新星冒起亦成為球隊關鍵。煞科戰2：0擊敗作客的祖雲達斯，球隊全場壓逼是全季表現的寫照。據報有美國財團有意收購森多利亞，倘最終成事，球隊將有望增強實力，重返歐洲賽。

博洛尼亞：前帥恩沙基執教期間，博洛尼亞聯賽21仗僅得14分，一度在下游苦苦掙扎。但在米赫洛域重返再掌帥印後，球隊表現脫胎換骨，在餘下的17仗取得30分，最終以第10位衝線。

護級球隊：費倫天拿最終逃出生天，但球隊表現相當失望，主帥蒙迪拿上任後成效一般，更未能改善球隊攻力。熱拿亞在出售主力比亞迪克後即深陷降班漩渦，是向錢看的惡果。

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