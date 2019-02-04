【三冠王20周年：有片】曼聯名宿隊被指更勝一隊　蘇帥笑稱史譚可鎮後防　曼迷：請簽碧咸 (18:42)

在77歲前帥費格遜「出山」領軍「紅魔」下，蘇斯克查、約基、畢特、沙夏及碧咸昨晚在奧脫福各入1球，助曼聯大勝拜仁名宿5球。其中碧咸踢足全場，在禁區扣過守衛埋齋，贏盡掌聲，有球迷將他與現任紅魔7號、阿歷斯山齊士作比較，戲稱二人今季主場都各入1球，「可以簽入碧咸嗎？」

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除一眾入球球員，中場史高斯、後衛史譚等亦勇悍攔截。蘇斯克查直言今場最欣賞史高斯，但「史譚與莊臣，我可以用他們作為球隊後防核心」。至於將由荷甲施禾利轉會飛燕諾任領隊的史譚，則力撐蘇斯克查留任曼聯領隊，但認同球會需大清洗，只有門將迪基亞位置安穩：「我想前中後都需要更高水平，令球員互相推動。就算有些球員還有數年合約，你也要為達成目標，作出艱難的決定。」

曼聯自費格遜榮休後戰績下滑，一直有評論指由班主格拉沙家族、行政總裁活華特領導的管理架構是一大障礙。去年腦出血入院後，首次重返綠茵的費格遜，似乎也暗示曼聯有缺憾：「拜仁是偉大的球會，有良好基礎，由名宿漢尼斯及路明尼加管理，是正確方向，所以他們總在聯賽稱王。」

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