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【NBA】ViuTV宣布直播總決賽全部賽事　香港球迷連同收費平台多達3種選擇收看 (17:44)

NBA總決賽將在香港時間周五開鑼，而ViuTV今公布將直播總決賽全部賽事。

今屆NBA總決賽將由力爭3連霸的西岸冠軍勇士，硬撼首次躋身此階段的東岸冠軍速龍爭奪最終王者寶座。ViuTV今日宣布，將會現場直播今屆總決賽全部賽事，而所有直播賽事將由資深評述員「籃球博士」張丕德及前港籃代表翁金驊等作廣東話旁述。全部賽事均設有24小時網上重溫。

連同收費平台體通天下及NBA官網的League Pass，意味香港市民今屆總決賽有多達3種收看直播選擇。

NBA總決賽賽程（香港時間）：

日期　開賽時間　賽事

5月31日　早上9時　金州勇士vs.多倫多速龍

6月3日　早上8時　金州勇士vs.多倫多速龍

6月6日　早上9時　多倫多速龍vs.金州勇士

6月8日　早上9時　多倫多速龍vs.金州勇士

6月11日　早上9時　金州勇士vs.多倫多速龍（如需要）

6月14日　早上9時　多倫多速龍vs.金州勇士（如需要）

6月17日　早上8時　金州勇士vs.多倫多速龍（如需要）

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