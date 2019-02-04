【傳奇賽】利物浦與多蒙特落實傳奇賽訪港名單　科拿古積特真高拿等隨隊　荷西安歷基病癒榜上有名 (16:32)

利物浦名宿隊除了早前落實有身兼領隊的科拿、麥馬拿文及路爾斯加西亞，近日落實守將丹尼爾艾格、格連莊臣、剛病癒的荷西安歷基、門將杜迪克及前鋒古積特等球星，皆會隨隊來港獻技。至於多蒙特名宿隊，除「頭槌王」列度、前隊長門將維丹費拿、軒列治、還有長人中鋒真高拿、柏迪歷、艾禾頓及穆罕默德施丹等進攻好手。

賽事門票現於購票通發售，票價分260元、460元，學生或長者票180元，以及可參與5名宿見面會的VIP票2000元。

兩軍訪港名單：

利物浦傳奇隊：科拿（球員兼領隊）、杜迪克、韋斯達維特、丹尼爾艾格、軒索斯、荷西安歷基、格連莊臣、巴比、凡美、比斯根、戴奧、麥馬拿文、麥卡迪亞、貝加、史米沙、路爾斯加西亞、古積特

多蒙特傳奇隊：迪基爾（領隊）、軒列治（球員兼領隊）、維丹費拿、奧禾莫耶拉、戴迪、汀加、史迪域、伊雲尼遜、祖利奧施薩、奇連治、保羅林拔、列度、真高拿、柏迪歷、艾禾頓、穆罕默德施丹

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