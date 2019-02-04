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【西班牙盃】巴塞負華倫5連霸夢碎　西媒：美斯不足以當救星，華維迪「入土為安」 (21:13)

1個月前，巴塞隆拿衛冕西甲後劍指「三冠王」，其後歐聯8強反負利物浦出局，今晨在塞維利亞舉行的西班牙盃決賽，更爆冷以1：2負華倫西亞，5連霸夢碎。西班牙《阿斯報》指美斯「不足以當救星」；《世界體育報》則稱「此役是葬禮，入土的是教練」，但會長巴杜姆直言「錯不在華維迪，他仍是教練」。

巴塞隆拿前鋒蘇亞雷斯及奧士文尼迪比利因傷避戰，以及菲臘比古天奴續態沉，迫使美斯今仗獨挑大樑，並在73分鐘建功，惟敵鋒加美路及洛迪高摩連奴早於21和33分鐘便取得入球，足令華倫西亞以2：1勝，第8次捧走西班牙盃，「地上最強」則到頭來只得1個西甲冠軍。

《世界體育報》賽後總結說：「美斯很孤獨。此役是葬禮，但入土的是教練、資深球員、新援，還是背後決策買賣的人？」德國《圖片報》亦加入評論：「巴塞打翻了第2個獎盃。這本是歐聯出局的贖罪賽事，卻變成雙重打擊，而非雙冠王。」

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巴塞教練華維迪的前途早在歐聯出局後成為焦點，但會長巴杜姆護航道：「錯不在華維迪，他仍是教練。他與球會仍有合約。我不能說這是一個失敗球季，但也並非最好。我們輸了兩仗，一場在晏菲路發生，一場在這裏，然後失落兩個錦標。」華維迪則說：「我對繼續執教巴塞是感覺良好的。我明白對這球會來說，落敗總是難受的，因為那份責任感是永遠存在的。」

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