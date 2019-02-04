【NBA球評】速龍「賭博獲利」　總決賽不論勝負已取成功球季　利安納去留變數料大增（文：TD） (20:44)

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為何筆者認為簽下曾奪FMVP（總決賽最有價值球員）的馬刺當家球星利安納是「賭博」？理由有三！第一、他離開馬刺時外界一直盛傳他真正目標是重返家鄉洛杉磯加盟湖人或快艇，速龍就如一個中轉站，在接下對方只餘兩年的合約，一旦對方無意長留兼「揸流攤」，隨時浪費了球會兩年時間。第二、為了得到利安納，會方不惜將球迷寵兒的當家球星迪羅辛作為交易籌碼放走，得失球迷，一旦成績不好，會方必定難辭其咎。第三、利安納上季於馬刺因傷只打了9場常規賽，狀態成疑下要他迅速帶領這支近年力爭殺入總決賽，甚至希望爭冠的速龍打出佳績，季前均備受外界質疑。

最終結果，是速龍「賭」贏了，利安納全季極少受傷，打球態度亦一如昔日球迷熟悉的他一樣沉默寡言，但卻能在場上付出百分百，重要時刻亦顯示出其「大心臟」的領軍能力，在次圈搶七戰絕殺76人的一球相信球迷仍瀝瀝在目，如今帶領球隊在東岸決賽落後公鹿兩場的劣勢下，連贏4場反勝，令速龍寫下加拿大籃壇歷史，首奪東岸冠軍兼殺入總決賽，即使最後不敵勇士，對筆者而言，都已是成功的一季。

更甚的是，以表現迅速換取速龍球迷愛戴的利安納，亦有可能因成功的球季大大減低離心，皆因其家鄉兩會各有問題，湖人在勒邦占士領軍下，利安納的角色及薪酬空間都會明顯被削弱，而快艇料今夏會再次重組，論陣容深度及化學作用肯定不及速龍，加上速龍在東岸已是前列份子，相反西岸競爭激烈，洛城兩軍枉論爭冠，連要穩奪季後賽亦絕非易事。因此今季發展至今，對其去留決定相信有很大影響。

至於奪冠機會，面對力爭3連霸的勇士，據美媒《FiveThirtyEight》目前的預測，意外地是速龍以六四之比更勝勇士。不過筆者認為，雙方最大的分別或取決於目前右小腿拉傷的杜蘭特何時能夠復出。雖然近日外界不斷暗諷勇士過去5仗在杜蘭特缺陣下，似不受影響兼取得全勝，但事實是速龍陣中唯一對位防守上完全下風的，便是杜蘭特。

今季雙方在常規賽兩次交手雖然皆由速龍獲勝，但值得留意的是，「浪花兄弟」之一的基利湯臣這兩仗手感欠佳，而史堤芬居里則首仗因傷缺陣，次仗手感同樣欠佳，相反杜蘭特在這兩仗如若無人之境，個人共取嚇人的81分，場均40.5分，當時速龍不斷轉換球員嘗試防守都無法阻擋對方。因此，杜蘭特只要愈多場次缺陣（首仗料仍要避戰），速龍失去了這名防守端心腹大患，奪冠機率自然會大大增加，亦勢必成為兩軍爭冠的關鍵因素之一。

此外，根據NBA的歷史，對上一支以總決賽新丁身分能奪得冠軍的，已是2006年的熱火，而歷來26支打過總決賽的球隊（未計速龍），以新丁身分奪冠的有10支，另外16支則鎩羽而歸，勝率約為38.5%。

文：TD（ 阿仙奴N年球迷，見證無冠當飯食；鍾愛日本足球，藍武士精神長存；忠實馬刺粉絲，三大長老永在心。）

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