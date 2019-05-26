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【日職】神戶勝利船結束9連敗頹勢　傳力斟雲格接掌帥印　合約兩年半　 (17:22)

據英國《每日郵報》報道，日職球會神戶勝利船正力斟阿仙奴前帥雲格，並已開出年薪達400萬歐元（約3520萬港元）、為期兩年半的合約，消息指該名69歲法國名帥正積極考慮加盟可能。此外，神戶勝利船今於日職主場以4：1大勝湘南比馬，結束各項賽事9連敗頹勢。

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雲格自去夏離開執教了22年的阿仙奴後，一直賦閒至今，日前他受訪時透露自己即將回歸球壇。而據英國《每日郵報》報道，其下一站很有可能是重返日本，皆因日職豪門神戶勝利船已開出年薪達400萬歐元（約3520萬港元）、為期兩年半合約力斟對方，而消息指該名69歲法國名帥正積極考慮加盟可能。

事實上，在雲格1996年成為阿仙奴主帥前，曾在1995至96年執教日職球會名古屋八鯨（名古屋鯨魚前稱），因此他對日本球壇並不陌生，而在他執教阿仙奴期間，亦曾先後從日本球壇簽入稻本潤一、宮市亮及淺野拓磨。而去夏亦曾有傳他或在俄羅斯世界盃後執教日本隊，但終由森保一接下兵符。

另外，神戶勝利船今於日職主場憑威靈頓路爾斯梅開二度，加上大衛韋拿與三田啓貴各建一功，主場以4：1大勝湘南比馬，結束各項賽事9連敗走勢，聯賽榜升上第13位。值得一提的是，已缺陣1個月的普多斯基今仗亦以後備身分復出為神戶披甲。至於近仗將費蘭度托利斯眨為後備的鳥栖砂岩，則在主場憑豐田陽平完場前絕殺，爆冷以1：0擊敗鹿島鹿角，各項賽事4連勝，聯賽榜升上第14位。

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