【NBA：有片】速龍連贏4場　場數4：2反勝公鹿稱雄東岸　首闖總決賽創加拿大歷史 (16:11)

東岸決賽今早上演第6戰，主場出戰的速龍雖在大部分時間均處於劣勢，最多更曾落後15分，第3節結束後客軍公鹿仍以76：71領先。不過誓創歷史的主隊，在第4節表現強勢，終在是役貢獻「雙雙」27分及17個籃板的球星利安納帶領下，以100：94拿下勝利，連贏對方4場下，場數反勝4：2，首次成為東岸冠軍兼殺入總決賽，令這支1995年創會的加拿大球隊（目前唯一NBA加拿大球隊），為該國在NBA寫下歷史新一頁。

賽後速龍教練稱讚「這支球隊是史上其中一支最好的隊伍」，而球星盧利更揚言要在總決賽擊敗「巨人」勇士，至於主席尤基利大讚今季由馬刺來投的利安納：「他是聯盟最佳球員，很高興他在多倫多。」事實上，加盟首季便成為速龍頭號球星的利安納，合約明年到期，今夏去留亦一直成為外界焦點，有傳他或會轉投湖人與「大帝」勒邦占士合作。

總決賽首戰將在香港時間周五（5月31日）早上9時在速龍的豐業銀行體育館舉行，由於速龍在常規賽成績較勇士佳，因此將在7場4勝制下擁有較多主場優勢。

NBA總決賽賽程：

Game1：速龍vs.勇士 5月31日早上9時

Game2：速龍vs.勇士 6月3日早上8時

Game3：勇士vs.速龍 6月6日早上9時

Game4：勇士vs.速龍 6月8日早上9時

Game5：速龍vs.勇士 6月11日早上9時（如有需要）

Game6：勇士vs.速龍 6月14日早上9時（如有需要）

Game7：速龍vs.勇士 6月17日早上8時（如有需要）

註：以上為香港時間，前者主場

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