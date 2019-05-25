【足總盃】傑志奪標送別三名老臣子　南區失冠沈國輝掛靴留憾 (21:44)

傑志繼上季有「十年老臣」林嘉緯及盧均宜離隊後，如今將再有效力多年的列斯奧及佐迪，以及效力5季的林柱機，下季離隊他投。3人在捧盃時，獲隊長黃洋讓出率先高舉獎盃。盛傳列斯奧及佐迪將轉投理文，林柱機則投富力R&F。

在2010年同樣由西班牙來港加盟傑志，36歲守將列斯奧及38歲前鋒佐迪效力「藍鳥」8季及7季半，更於兩年前入籍代表港足。其中2013/14球季榮獲香港足球先生的列斯奧，今仗後備入替11分鐘，確認這仗是他在傑志的最後一場本地賽事，「今天是我人生最美好的其中一天，在傑志給予我很多美好時光，我亦付出所有給球隊，在傑志最後一戰會有少許傷感，但我高興多於傷心，因為能夠以冠軍作結。離別在足球常會發生，傑志需要新舊交替，我已不再年輕，這對球隊和我都是好的決定。」他透露，下季會以球員身分續戰，「我想繼續比賽，可能踢多3至5年，直至身體狀况未能比賽為止。法比奧（42歲元朗後衛）今季表現續令人驚喜，我會以他為榜樣。」

至於今仗上陣了71分鐘的林柱機，賽後獲傑志主教練朱志光讚揚離隊在即依舊表現專業。自2013年起加盟傑志的林柱機，僅透露將轉投一支有宏大願景的球會接受挑戰。未列亞協盃名單的他，今仗是在「藍鳥」最後一戰，故稱冠軍對他是最完美的結局，「我愛球迷及隊友，這一刻我很快樂。」

朱志光說，球員離合屬正常現象，又稱今季雖奪3個盃賽冠軍，但相比過去兩屆成港超三冠王，自認今季執教表現「肥佬」，「上季後我們可能給勝利冲昏頭腦，加上科蘭的明星效應，令我們重新思考方向，但可能令組軍做錯了。現在我們會逐步改善，我保證未來傑志會向着正確方向。」對於多名入籍兵離隊，朱sir認填補空缺會有困難，至於列斯奧及佐迪會否續戰下月的亞協盃分組賽，則有待與新球會磋商。會長伍健亦認對港超僅排第4感失望。

有人歡喜有人失落，冠忠南區門將兼隊長謝德謙今仗表現神勇救出多個必入球，但功虧一簣，賽後獲選為賽事最佳球員的他說，期望球隊下季再接再厲，「始終下季球會創隊第5年，若未有盃落袋，坦白說我們是對不住老闆，作為球員需爭標交代。」他補充，非常希望以勝仗歡送踢畢今仗便掛靴的「大佬」沈國輝，但努力過後未能如願，難免會感失落，「可能欠缺些運氣吧，總是未能將球送入網。」

早前當選今季港超最佳門將的阿謙承認，因與隊友有誤會欠留神，反應停頓了一刻導致首個失球，「有時足球就是鬥少犯錯，一個犯錯、一分鐘鬆懈就失去錦標，這方面我們需要檢討。」結束18年球員生涯、35歲的沈國輝說，未能捧盃作結感失望，並對開賽失入球良機感介懷，「是會有遺憾，始終不是完美結局，但隊友已盡力，足球往往就是這樣，未能盡如人意，唯有接受，展望他們下季做得更好。我亦最近才感受到，原來自己也有不少球迷支持，很喜出望外。」他說，球隊今季是創隊5季以來最成熟一季，相信下季會更好。

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