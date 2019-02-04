【法甲】麥巴比士哥難阻PSG煞科戰告負　尼馬疑擅離隊向巴西隊報到 (19:15)

尼馬因月初法國盃決賽後襲擊球迷，自上周起停賽3場而提早收咧，昨日缺席PSG的公開操練，相反其巴西隊同胞堤亞高施華及馬昆奴斯哥利亞仍在陣。而巴西足總今晨向記者公布，尼馬將本港時間今晚與國家隊匯合，備戰下月美洲國家盃。

由於尼馬比原定計劃早3天回國，因此PSG主帥杜曹被問到是否特許尼馬缺席，他卻說：「不是我放走他的，這不是我職權可作的決定。」尼馬與麥巴比轉會皇家馬德里的傳聞近期再發酵，他也作回應：「我當然想他們留下，不然我也會想辦法解決。」尼馬則在一個廣告中稱「喜歡新挑戰」，被解讀成有意轉會，隊友丹尼爾更直言PSG的成績「顯然令尼馬不高興」。

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法甲今晨正式煞科，在尼馬缺陣下，PSG作客半場落後0：1，終以1：3不敵蘭斯。麥巴比59分鐘入球，助PSG今季38場有入球，破法甲單季紀錄，但他仍以3球落後西甲巴塞隆拿的美斯，未能阻止對方連續3年膺歐洲金靴獎。

另外，本周賽前排尾二的迪安主場以2：1反勝圖盧茲，賽後壓過同時間輸波的卡昂，避過直接降班，下周將與朗斯踢兩回合主客制的升降班附加賽。

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