【足總盃】盧卡斯費蘭度尾段建功挫南區　傑志三連霸兼奪下季亞洲賽資格 (18:14)

傑志今仗有傷癒的射手盧卡斯先列後備，由費蘭度與林恩許攻堅，郭劍橋取代停賽的王振鵬把守最後一關；南區則續踢5後衛陣式，包括踢畢今仗掛靴的「大佬」沈國輝正選，前線由快馬夏志明、迪亞高及蘇沙攻堅。

歷來第2次打入盃賽決賽的南區，上半場攻勢佔優，15分鐘，蘇沙傳予後上助攻的沈國輝，被郭劍橋及時出迎擋出。23分鐘，車潤秋遠射再被郭劍橋接實。及後輪到傑志反撲，29分鐘，鞠盈智禁區頂施射僅柱邊出界，這港足中場於3分鐘後再於禁區外轉身抽射，被南區門將謝德謙飛身撲出，雙方半場互無紀錄。

換邊後傑志轉陣反攻，59分鐘，費蘭度射門中柱，鞠盈智補射破網，但被判越位在先慘食詐糊。。今季當選最佳門將的謝德謙，今仗在上半場曾要治療肩傷，但無大礙後愈戰愈勇，先在61分鐘，撲出費蘭度的窄位射門，再於69分鐘，飛身擋出鞠盈智的近門頭槌，協助南區力保不失。南區於83分鐘有兩次黃金機會，先是一次反擊蘇沙半單刀被郭劍橋撲出，之後蘇沙傳予夏志明門前頭槌攻門，但角度太正被郭劍橋接實。大難不死的傑志於86分鐘打破僵局，盧卡斯在門前混戰中射入，這巴西射手即脫下球衣慶祝，加上完場前費蘭度錦上添花，「藍鳥」最終以2：0擊敗南區，連續3屆成為足總盃盟主，亦近8屆6奪這錦標。南區則有謝德謙奪今仗最佳球員。

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