【三冠王20周年】曼聯拜仁名宿周日紀念賽聚首　費格遜出山領軍　碧咸蘇斯克查重披戰衣 (22:41)

（now640台周日晚上21：00直播）

這支曼聯1998/99年傳奇隊成員，將會穿上來季紅魔新主場球衣出戰，該球衣設計正是向99年三冠王成就致敬，當年大部分三冠功臣都會出席這場紀念賽，包括當年射入絕殺反勝一球、現任曼聯領隊蘇斯克查、建功追平的舒寧咸，「七小福」成員碧咸、史高斯、加利尼維利和畢特，以及舒米高、史譚、高爾和約基等等，還有2008年歐聯冠軍成員朴智星及沙夏客串。而擔任費Sir副手，則是當年助教麥卡倫及紅魔傳奇隊長白賴仁笠臣。

至於拜仁名宿隊亦強陣迎戰，包括6名有在當年決賽上陣的成員，包括馬圖斯、贊卡、艾芬堡、巴布、古科及芬克，還有馬卡爾、艾爾巴、薛羅拔圖、迪米捷利斯等名宿參與，當年射入先開紀錄一球的巴士拿則不在陣中。拜仁將由前凱沙羅頓教練亨克帶領，而非當年教頭希斯菲特，拜仁名宿歐真泰拿將任球員兼助教。

賽事將於香港時間周日晚上9時，在曼聯主場的奧脫福球場舉行，賽事門票收益將全數捐予曼聯慈善基金會，協助當地有需要的青年。兩軍名宿過去曾在2014及2015年踢紀念賽，最終分別在拜仁主場安聯球場打和3：3，以及曼聯在奧脫福勝4：2。

曼聯1998/99傳奇隊陣容：

門將：1舒米高、17雲迪古

後衞：2加利尼維利、3艾雲、4美爾、5朗尼莊臣、6史譚、21貝治、24布朗、27施維施達

中場，7碧咸、8畢特、13朴智星、14普波斯基、15布隆基斯、18史高斯、34格寧

前鋒：9安迪高爾、9沙夏、10舒寧咸、19約基、20 蘇斯克查

拜仁慕尼黑1998/99傳奇隊陣容：

門將：22迪靴、22佐治畢特

後衞：2巴布、3漢斯、4古科、5歐真泰拿、5雲拜頓、6迪米捷利斯、10馬圖斯

中場：6羅寧加、7史特確夫、8舒普、11艾芬堡、11薛羅拔圖、16奧圖、16維特錫、17芬克

前鋒：9盧卡東尼、9艾爾巴、11馬卡爾、11奧歷、13保羅沙治奧、14拿基斯、19贊卡

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