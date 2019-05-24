【足總盃】傑志決戰剋星南區爭亞洲賽資格　「子彈」夏志明視為戰爭 (19:09)

傑志vs.冠忠南區 香港大球場 周六下午16:00開賽 票價：$100/30

力爭衛冕兼近4季3奪足總盃的傑志，先在8強6:0大勝理文，4強2:1擊敗夢想FC晉決賽。「藍鳥」屬近屆足總盃常客，過去7屆6度打入決賽，只在2013/14年球季不敵東方沙龍，其餘5場決賽均凱旋。不過，傑志今季3鬥南區2和1負未嘗一勝，今次決賽遇上剋星將迎惡戰。

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傑志及南區將帥今午在香港大球場出席賽前記招，傑志今季先後奪得社區盃及高級組銀牌，但聯賽衛冕失敗只得第4，主教練朱志光承認，球隊今季成績仍然是「不合格」，表現是有退步，但今次決賽始終一場過，陣中有不少決賽經驗豐富的球員將成優勢。應屆港超神射手盧卡斯，剛於聯賽煞科復出，後備入替18分鐘，朱sir指這巴西鋒將需待物理治療師評估，才能決定能否披甲，而中村祐人及泰迪肯定因傷缺陣，中堅馬特史密夫上陣成疑，門將王振鵬則上仗領紅需停賽。

隊長黃洋稱，今仗決賽球會沒有給予壓力，但球員深明亞洲賽資格，對來季組軍等多方面非常重要。雖有王振鵬停賽，黃洋指球隊有兩名穩健及經驗豐富的門將，郭劍橋把關也不成問題。

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冠忠南區曾於2015/16年球季打入高級組銀牌決賽，但0:2不敵東方，如今第2次打盃賽決賽，有陣中首席射手「子彈」夏志明重臨「福地」。這今季共入11球的本土首席射手，今季在聯賽於香港大球場作客東方龍獅連中三元，助球隊大勝4:1，連傑志隊長黃洋也點名要特別提防。「子彈」坦言，有別對東方一役，相信傑志將會縮後防線，但已有相對部署，「大球場的場地較闊，其實會有利傑志用球踢法，費蘭度等鋒將利用球場空間拉闊攻勢。」他補充，本周操練是球隊今季士氣最好的一周，「我十分期待這場賽事，不會有壓力，我最喜歡就是在這類大賽發揮。這冠軍有機會是冠忠南區創會以來首個冠軍，重要性不言而喻。今仗是重身體碰撞的比賽，我們會由第一分鐘去拼盡，會視為戰爭去作戰。」

出席賽前記招的南區助教貝可泓稱，球隊戰意動力俱佳，亦沒有傷兵可「夫添」，「正因少決賽經驗，我們會踢得更放，今仗勝負或取決哪隊犯錯較少，我們已提點球員在開賽首15分鐘要留神，避免低級或致命犯錯導致失球。」他透露，球會副主席黃焯添今在最後一課操練到場為球隊打氣，又指球隊取得聯賽季軍及打入盃賽決賽後，「無論明仗戰果如何，南區已度過一個很好的球季」。