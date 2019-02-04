【國際賽】納比再掌國足　曾斥麾下「無責任感和榮譽感」　中國足協：他令球隊積極向上 (17:32)

自暫代教練簡拿華路放棄「坐正」後，外間一直猜測，年初亞洲盃後離任的納比將再出山。中國足協今日正式確認納比回歸，「備戰2019年9月開始的2022年卡塔爾世界盃亞洲區預選賽預賽階段（四十強賽），向世界盃參賽夢想發起全力衝擊」。

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納比曾分別帶領祖雲達斯及意大利隊贏得歐聯及世界盃，中國足協的聲明又大讚納比，「執教國家隊以來，球隊展現了積極向上的精神面貌和頑強拼搏的比賽信念」。納比2016年10月首次執掌國足帥印，30場比賽錄10勝9和11負，未能助球隊打入世盃決賽周。而在年初亞洲盃8強以0：3不敵伊朗出局後，他辭任主帥一職，2月曾在訪問中說：「國足球員並不重視，沒有傾盡全力。尤其是對伊朗這場賽事，他們一點責任感和榮譽感也沒有。」國際足協日前宣布2022年世界盃決賽周維持32隊，為納比及國足實現世盃夢增加難度。

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另外，早前當選西甲煞科戰最佳球員的中國前鋒武磊，因左肩受傷而需接受手術。其所屬球會愛斯賓奴證實手術成功，預計康復療程需時要6至8星期，有望在的下季歐霸外圍賽次圈上陣，但預計不會趕及下月對菲律賓隊及塔吉克隊的友賽為國足披甲。