【美洲盃】日本隊公布美洲盃大軍　平均年齡22.2歲　久保建英安部裕葵入圍 (18:06)

以受邀國身分下月出戰美洲盃的日本隊，今日公布23人大軍名單，其中避戰世青盃的門將大迫敬介、中場安部裕葵，以及17歲「日本美斯」久保建英，均一如外界所料榜上有名。而名單中僅得岡崎慎司、柴崎岳、植田直通及川島永嗣共4名上屆世界盃球員，香川真司、長友佑都、吉田麻也、本田圭佑、昌子源等悉數落選，大迫勇也則因所屬球會雲達不來梅早已表明不放人而未有入選。此外，今次大軍平均年齡只有22.2歲，日媒料這次點兵主要針對明年東京奧運，因此這陣容極有可能成為東奧骨幹。

美洲盃將在香港時間下月15日展開，「藍武士」與烏拉圭隊、智利隊及厄瓜多爾隊同處C組，首戰將在18日先撼衛冕的智利。

另外，世青盃今晨開鑼，B組的日本U20首戰撼應屆U20美洲盃冠軍厄瓜多爾，於45分鐘有門將若原智哉救球後，皮球擊中前鋒田川亨介擺烏龍先落後，不過換邊後門將若原智哉於51分鐘將功補過，撲出對手12碼，其後日本隊多番機會失手，包括郷家友太空門射失。戰至68分鐘終由山田康太扳平，逼和1：1。而同組意大利隊以2：1挫墨西哥隊居首。A組方面，主辦國波蘭隊以0：2不敵哥倫比亞隊，同組塞爾加爾則以3：0輕取大溪地居首。

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