【英超】馬迪爾為紅魔爭口氣　成最有效率攻擊手　希古恩排尾二 (22:46)

利物浦的穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及阿仙奴的奧巴美揚，今季同以22球榮膺英超神射手，但若論最具效率者，上述3名非洲鋒將需讓位予安東尼馬迪爾。《每日郵報》報道，這法國隊前鋒上陣27次39次攻門入10球，轉化入球成功率是25.6％，隨後依次是25.3％的文尼、令人意外取得24.1％的尾四球隊白禮頓箭頭格連梅利、23.4％的奧巴美揚及23.1％的利物浦翼鋒梳頓沙基利等。

把握力最弱者是降班隊富咸鋒將阿歷山大米祖域，上陣37次131次攻門入11球，轉化入球是8.4％，球迷可能對此並無異議，惟緊隨其後的是希古恩或令人有點詫異。這名在1月被祖雲達斯借至車路士的球星，上陣14次46攻門入5球，轉化入球是10.9％，難怪「藍戰士」已決定放棄他。值得一提的是，曼聯另一前鋒拉舒福特雖與馬迪爾同入10球，但以11.9％排「大嘥鬼榜」第6位，實有需要提高把握入球能力。

其他報道：【國際賽】17歲「日本美斯」久保建英入選大國腳 破塵封21年最年輕紀錄

其他報道：【F1摩納哥站】賽前為羅達離世感傷痛 咸美頓振作首節練習最快