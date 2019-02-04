【國際賽】17歲「日本美斯」久保建英入選大國腳　破塵封21年最年輕紀錄 (18:08)

日本隊將在下月中出戰美洲盃，此前先於主場與千里達隊及薩爾瓦多隊友賽備戰。主帥森保一今日率先公布友賽名單，門將大迫敬介、後衛中山雄太，以及效力FC東京的17歲新星久保建英均首次入圍大國腳，而後者更成為史上第2年輕的「藍武士」一隊球員 (最年輕者為1998年的市川大祐)。主帥森保一明言徵召久保有助對方成長，又稱讚他突破能力強，是守衛難以防備的攻擊手，期望他能藉國際賽汲取經驗。而森保一將在明日公布美洲盃名單，料久保亦會入選。

年少成名的久保建英，年僅10歲已獲巴塞隆拿垂青，加入拉瑪西亞青訓營，並成為巴塞梯隊主力，因踢法與位置均與美斯相似，獲外界譽為「日本美斯」。不過巴塞在2015年被國際足協以非法簽入小將為由嚴懲，令屬於違規簽入的久保不可留隊，最終他在當年決定重返日本加盟FC東京，並先在該會U23磨練，至2017年以15歲之齡首戰日職，翌季被外借至橫濱水手，並射入日職處子入球，今季返FC東京後成為主力，至今在聯賽已入兩球。早前有消息指，巴塞有意在對方下月（6月4日）年屆18歲後重簽對方。

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久保建英今季聯賽兩入球：