【港足明星選舉】領大埔橫掃10獎　出爐港足先生伊高：仍想每天進步 (23:00)

伊高沙托尼今季在各賽事上陣32場，入12球兼21次助攻，最終在呼聲極高下，繼過去兩屆傑志的費蘭度及華杜斯後，贏盡香港足球先生、球員之星、最受球迷歡迎球星及入選最佳陣容，成「4料得主」，獨取6萬港元獎金。大埔連同辛祖奪最佳衣着，橫掃10個獎項度過完美一晚。

來港兩季即獲本地球壇最高殊榮，伊高稱今季絕對是球員生涯最佳球季。他透露，兩年前來港初時數個月，獨自適應生活的確很艱難，「我第一場為大埔上陣對夢想FC就受傷，當時我心想到底發生什麼事，幸得隊友、教練團等協助我，經過一年更了解香港、聯賽和對手後，一切變得很簡單，現在我很快樂，終於可在場上踢出屬於自己的足球。」

被問到會否感到與父親艾仙度沙托尼的成就拉近，他說：「父親是我心目中的英雄，他譜寫了自己的歷史，我也準備創造屬於自己的篇章。剛才我獲獎時，電話跟父親說我接二連三贏得獎項，他恭喜我，說知道我今季很努力做好工作。」

伊高下季去留成疑，他在獲獎後再次拒絕交代去向：「你們很快便會知道我的去向，我現在只想享受當下的時光。」他說，希望再贏得足球先生等殊榮，「我不想停下，每天仍想不斷進步。」

繼2014/15球季後，李志堅今季以港超冠軍身分再奪最佳教練，他稱今屆意義更重大，「今次我更開心，畢竟贏得港超冠軍，很高興可堅持下去，對自己也是一個交待。肯定是和富大埔球員表現很好，才令我贏得此獎。」

縱此前封王後，李志堅曾透露不確認自己來季發展，但今晚他稱希望在大埔繼續努力：「和富大埔有很多我想繼續的地方，下季有亞冠外圍賽資格，有很好的人和事仍在，我希望再做多點、超越多點。港超封王後，翌日我曾想下一步如何走。此前亞協附加賽作客打和黎明SC，對方教練恭喜我們。得到香港以外鼇球會專重，這正是展示香港足球的良機。」提及獎項競爭對手、佳聯元朗的郭嘉諾時，他稱樂見本地球壇有不同風格教練，並希望球迷體諒教練，需時建立球隊成績。

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