【港足明星選舉】伊高膺足球先生　「傷追人」馮慶燁當選最佳陣容落淚 (21:41)

最佳11人中，冠忠南區門將謝德謙、夏志明、和富大埔的馮慶燁、艾華度、陳肇鈞、伊高沙托尼、富力R&F的梁諾恆，均首次當選，大埔的黃威、傑志的費蘭度、盧卡斯及佳聯元朗的法比奧則連續兩屆當選。10年生涯經歷4次重傷要施手術，馮慶燁獲獎時流下男兒淚，「大家知我重傷過，曾想過放棄足球，這獎真的是有血有汗。」

他冀以自身經歷鼓勵香港青年球員，亦提及自小代表港足踢青年軍，因受傷而影響發展，令他很不甘心。剛入選港足初選的他說，「我希望做一個有知識和態度的球員，改變香港足球，那管少許也好，現時香港足球員或許不夠專業，努力不是空口說白話。希望這獎項能證明，大學生也可做好職業球員，做青年球員榜樣。」現年34歲的謝德謙踏入職業生涯16年，終於首獲最佳門將，他笑言可能離掛靴生涯只有數年，這獎項「遲來好過不來」：「今季球隊防守上穩定不少，成績有進步，多謝一班後衛。」南區今季奪聯賽季軍，阿謙指下季目標將要維持三甲。

今季在各項賽事攻入11球的夏志明，出道近9年終首奪最佳11人獎項。不過「子彈」獲獎後未顯得相當興奮，指自己腦海目前只有周六舉行的足總盃決賽，更直言「願意以獎項交換足總盃冠軍」。同樣首次入選最佳11人的梁諾恆，認為今季為他帶來多個「第一次」，包括入選大港腳、初戰賀歲盃等，他透露下季會繼續為富力R&F力爭港超冠軍，惟同時尋求到中國球會落班的機會。42歲老將法比奧透露，來季會繼續在港超征戰。

香港足球明星11人：

門將：謝德謙（冠忠南區）

後衛：馮慶燁、艾華度（和富大埔）、梁諾恆（富力R&F）、法比奧（佳聯元朗）

中場：黃威、陳肇鈞（和富大埔）、夏志明（冠忠南區）、費蘭度（傑志）

前鋒：伊高沙托尼（和富大埔）、盧卡斯（傑志）

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