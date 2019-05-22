【國際賽】高柏尼獲比利時隊重召　馬天尼斯：他會盡力去明年歐國盃 (18:34)

曼城隊長高柏尼日前宣布季尾離隊，會方將在9月為他辦告別賽。他下季將重返母會安德列治，但馬天尼斯認為高柏尼續可為國效勞：「代表比利時足總說，我們全力支持球員接受新挑戰。他會盡力去明年歐國盃。」比利時隊暫高踞歐洲國家盃外圍賽I組榜首，下月將在主場對哈薩克隊及蘇格蘭隊。除了高柏尼，其曼城隊友奇雲迪布尼、曼聯前鋒盧卡古及多蒙特中場韋素，亦傷癒重返28人大軍，配合車路士翼鋒夏薩特等強陣出擊，唯一新丁是歐本門將雲甘布基。

相關報道：【英格蘭足總盃】高柏尼結束11年曼城生涯 重返比甲母會任球員兼領隊

出戰美洲盃的阿根廷隊亦公布決選大軍，曼城前鋒阿古路自去年世界盃後重返國家隊，與美斯、迪馬利亞等舊臣擔綱，下周一開操。名單中有8人在美洲搵食，但莫路伊卡迪、拉美拿、蘭仙尼、魯利等旅歐球員未能入圍。

另外，德國隊大軍名單今日亦出爐。主帥路維未有徵召疑肌肉有傷的皇家馬德里中場卻奧斯，巴塞隆拿門將達史迪根亦因膝傷落選。不過，隊長紐亞小腿有傷仍續入圍，德國隊稱未來數日會觀察是否作補選。

法國隊亦公布大軍名單，巴塞隆拿中堅基文迪朗格勒等3人首入選，亦有13人是世盃冠軍隊成員。迪甘斯否認與意甲祖雲達斯帥位的傳聞，又會與隊中的保羅普巴及基沙文相談，希望他們不會後悔轉會決定。

其他報道：【禍不單行】卡斯拿斯心臟病發後再接壞消息 妻患卵巢癌需治療數月