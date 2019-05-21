【港足】落選港足因私人理由　南區首席射手夏志明：「並非退隊」 (21:16)

夏志明今季各賽事攻入11球，包括聯賽7球，是本土首席射手，並以中場身分角逐明晚香港足球明星選舉公布的最佳陣容。不過，港足新帥麥柏倫昨公布首份的32人初選名單中，這名26歲港將卻名落孫山，無緣下月11日迎戰中華台北的友賽。

對於不少球迷在網上為夏志明抱不平，南區主席陳文俊曾在網上解畫，指港足其實有選「子彈」，但對方今次因「私人理由」而未能代表港足。而當事人今晚在宴上未有透露原因，僅強調並非「退隊」，希望代表港足上陣，盼港隊與球會更早溝通會更佳，期望在9月世界盃外圍賽時，可重新披上港足戰衣，又祝願港足新帥麥柏倫好運，替球隊大勝中華台北。

冠忠南區今晚晚宴上，一人一票選出今季最佳球員，最終隊長兼門將謝德謙以56票，力壓夏志明當選。這34歲門將在明晚的明星選舉中，亦角逐「球員之星」及最佳門將。

香港仔運動場將於下月10日至明年3月31日暫時關閉維修，陳文俊說，考慮到經濟成本效益，南區來季主場，如無意外會選擇旺角場作主場，多於香港大球場。南區會長黃良柏確認，獲競選足總主席貝鈞奇推薦下，已申請參選新一屆足總董事一職。

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