【歐霸決賽】基奧特獲車路士續約1年　下周倒戈阿仙奴下戰書：我是藍血人 (19:58)

奧巴美揚於2018年1月由多蒙特加盟阿仙奴，基奧特即被放棄及過檔鄰會車路士，今季英超兩度後備上陣倒戈「兵工廠」沒有入球，「藍戰士」錄得1勝1負，32歲的他回憶道：「我喜歡與前隊友比賽。這是困難的，處於逆境時或會感痛楚，但你必須將感覺和記憶放在一旁。我享受效力阿仙奴的時光，畢竟這是我在英格蘭的首間球會，這始終是特別的，但我現在感到我的血液是藍色的，就像我的法國國家隊球衣般。藍色是適合我的。」

基奧特指新、舊東家的用兵之道是截然不同：「阿仙奴會給予年輕球員上陣機會。車路士的新秀卻不易找到位置，球員必須盡快適應，時間是不會等你的。車路士是一間會在轉會市場投資，收購一些富經驗的頂級球員球會。」他最後提到，將會爭取協助車路士繼去年的足總盃後，在歐霸決賽再打敗阿仙奴再次封王。

另外，基於阿美尼亞及鄰國阿塞拜疆政治交惡，阿仙奴昨宣布阿美尼亞中場米希達利恩不會參戰歐霸決賽。「米希」坦言深深地受到傷害，又稱「一定會為隊友打氣！將冠軍獎盃帶回來」。

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