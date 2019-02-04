【RIP：有片】3屆F1世界冠軍羅達病逝　終年70歲　舊東家法拉利麥拿侖致哀 (17:54)

羅達的家人今晨向奧地利傳媒公布其死訊，聲明指出：「他熱情率直有勇氣，作為運動員及企業家的成就將名流千古。對公眾以外，他是有愛心的丈夫、父親和祖父，是我們的榜樣。」

70歲的羅達1971年首戰F1，出賽171次，13年F1生涯累積25場勝仗及24次排頭位。他曾於1975及77年為法拉利兩奪世界冠軍，再在1980年代復出，與麥拿侖贏得第3次F1總冠軍。而1976年德國站意外引發大火，令他臉部燒傷，但僅養傷兩站復出，成為一時佳話。他亦在1970年代末創立個人命名的航空公司，退役後曾加入多支車隊的領導層，包括自2012年起任平治車隊非執行主席。

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羅達2016年獲勞倫斯體育大獎的終身成就獎。他近年健康惡化，去年曾做肺部移植，入院兩個月，最後一次公開露面是上月尾的阿塞拜彊站比賽。有傳媒報道他近日曾於瑞士洗腎，最終昨日在家人陪伴下與世長辭。曾經與羅達合作的法拉利、麥拿侖、平治車隊、前世界冠軍畢頓、羅斯保等都致哀。

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羅達1976年意外