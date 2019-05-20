【西甲】卻奧斯獲皇馬4年新約　巴利後備席見證煞科獨憔悴 (21:10)

卻奧斯今季表現急轉直下，西甲上陣28次的他「食白果」外，歐聯也只入1球，故此一直傳言他今夏會與教練施丹不和的巴利一起離隊。不過，皇馬今天突然宣布，29歲的卻奧斯已與會方達成4年新約協議，會在西班牙時間周一開記招。這名德國隊中場於2014年由拜仁慕尼黑來投，至今協助「銀河艦隊」贏得11個錦標，包括過去3季的歐聯冠軍。

巴利方面，昨仗負貝迪斯後，他即轉身走入球員通道。施丹說：「對不起，我今（昨）天沒讓巴利上陣。我必須以這場比賽的情况去下決定。」施丹又指巴利固然曾贏取很多東西，「但我們活在當下和未來，所以必須忘記過去，每天每天的生活」。被問及巴利會否出席今夏在北美洲進行季前熱身賽？施丹回答道：「我不知道將會有什麼事情發生。我稍後會點兵。什麼事情都可以發生。」曾被皇馬球迷柴台的巴利於2013年由熱刺轉會皇馬，共上陣231次入102球，包括今季上陣42次入14球。

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