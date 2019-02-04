【港足】新帥麥柏倫首點兵　下月主場友賽中華台北　馮慶燁首入選夏志明無份 (17:07)

這份32人名單，10支港超球隊皆有球員在陣中，大埔與傑志成大戶各有7人入選，馮慶燁將聯同陳晉一、羅梓駿、孫銘謙及陳廣豪等小將首次入選大港腳，陳肇鈞與大埔隊友翟廷峯，以及南區門將謝德謙等重返港足，外流的5名球員，法圖斯、羅素、徐宏傑、茹子楠及艾力士亦悉數在列。不過，今季各賽事同樣攻入11球的夏志明、入籍老將基奧雲尼及大埔正選門將曾文輝則落選。

麥柏倫表示，名單同時包括青年及經驗球員，相信當中平衡對港足將來有利。港足將於下月3日開操，6日操練後公布決選名單，11日晚上8時在旺角場友賽中華台北。

另外，周三舉行的香港足球明星選舉今日公布最後入選名單，大埔有10名球員入選，包括香港足球先生大熱門伊高沙托尼。

港足32人初選名單：

門將：葉鴻輝 (東方龍獅)、王振鵬 (傑志) 、謝德謙 (冠忠南區)、袁皓俊 (理文)

後衛：法圖斯 (貴州恆豐)、羅素 (河北華夏幸福)、丹尼、艾里奧、羅梓駿(傑志)、劉學銘 (冠忠南區)、徐宏傑 (梅州客家)、梁諾恆 (富力R&F)、翟廷峯、馮慶燁 (和富大埔)

中場：陳廣豪 (佳聯元朗)、茹子楠 (科瓦彼達迪)、胡晉銘 (香港飛馬)、陳晉一、黃洋、鞠盈智 (傑志)、陳俊樂 (富力R&F)、陳肇鈞、李嘉耀、黃威 (和富大埔)

前鋒：艾力士 (大連一方)、林樂勤 (夢想FC)、麥基 (東方龍獅)、孫銘謙 (凱景)、袁振昇 (香港飛馬)、鄭兆均 (理文)、辛祖、鍾偉強 (和富大埔)

香港足球明星選舉最後入選名單：

門將：曾文輝（和富大埔）、謝德謙（冠忠南區）、葉鴻輝（東方龍獅）

後衛：法比奧（佳聯元朗）、丹尼（傑志）、翟廷峯（和富大埔）、馮慶燁（和富大埔）、劉學銘（冠忠南區）、梁諾恆（富力R&F）、盧均宜（富力R&F）、艾華度（和富大埔）

中場：勞高（和富大埔）、費蘭度（傑志）、陳肇鈞（和富大埔）、馬高斯（夢想FC）、夏志明（冠忠南區）、黃洋（傑志）、梁冠聰（和富大埔）、黃威（和富大埔）

前鋒：陳廣豪（佳聯元朗）、伊高沙托尼（和富大埔）、盧卡斯（傑志）、辛祖（和富大埔）

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