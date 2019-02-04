【意甲】C朗成意西英三大聯賽最佳球員首人　祖雲主場送別主帥艾歷尼守將巴沙利 (18:01)

祖雲達斯今晨於主場煞科戰迎戰阿特蘭大，有下季將加盟球隊的威爾斯中場艾朗藍斯作壁上觀。力爭進軍來季度歐聯的客軍憑前鋒伊利錫先開紀錄，但主隊在80分鐘有文迪蘇傑破網，最終雙方賽和1：1。賽後祖雲達斯正式舉起聯賽冠軍獎盃，聯賽攻入21球的C朗亦獲頒發最佳球員獎項，繼英超效力曼聯及西甲效力皇家馬德里後，再奪意甲最佳球員殊榮。客軍阿特蘭大則藉同日作客拿玻里大敗1：4的國際米蘭失分，以較佳對賽成績壓過對手升上第3位。

至於在季後離隊的祖雲主帥艾歷尼，賽後指自己在下季將繼續執教：「我不希望有1年的假期，當然我可以這樣做，但若有球會能打動我，我會繼續執教。」拉素主帥施蒙尼恩沙基、車路士領隊沙利及前帥干地等均被指將成為祖雲新帥，但球隊副主席及名宿尼維特未有回應傳聞：「暫時我們還沒決定來季主教練人選，但管理層已有初步共識，希望可以謹慎地選出最佳的教練接任。」

2018/19意甲獎項：

最佳球員：基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯）

最佳門將：漢丹洛域（國際米蘭）

最佳後衛：高列巴尼（拿玻里）

最佳中場：米連高域沙域（拉素）

最佳前鋒：加利亞雷拉（森多利亞）

最佳年青球員：尼高路辛尼奧路（羅馬）

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