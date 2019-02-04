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【西甲煞科】皇馬主場吞兩蛋遭球迷柴台　今季12敗平20年最差　基羅納降班 (22:00)

皇家馬德里在球迷提早離場及柴台下，主場以0：2不敵貝迪斯，以12場敗仗結束今季，平西甲改制後的隊史最差。教頭施丹賽前重申自己對下季陣容有控制權，否則會離隊。

皇馬今仗先有賓施馬射中柱，換邊後被貝迪斯前鋒羅倫摩朗抽掛網波，及倒戈的謝斯洛迪古斯近門埋齋。客軍終以2：0獲勝，以第10名完結球季。「銀河艦隊」則以21勝5和12負成績得季軍，68分積分是自2001/02球季後隊史最低，亦自1998/99球季後再一季38場錄12敗，平西甲自1987年改制20隊踢雙循環後最差。

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而皇馬內亂情况似乎未止，今仗未有上陣的加里夫巴利賽後直接返回更衣室，未有向主場球迷告別。而比賽末段大量球迷離開班拿貝球場，留下的亦在賽後報以噓聲。傳巴利、基羅拿華斯等將離隊，施丹屬意兒子盧卡施丹作泰拔高圖爾斯副手，他否認傳言，又說：「有人會負責球員買賣，但誰是第一及第二門將由我決定，如果我不能選擇出場陣容，就會離隊。」

另外，基羅納今晨以1：2敗走艾拉維斯，護級失敗，下季陪同侯爾斯卡及華歷簡奴降班。傳攻入19球的烏拉圭籍射手史杜安尼或低價加盟巴塞隆拿。西乙榜首奧沙辛拿則提前4輪，確定重返頂級聯賽。

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