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【港超煞科】大埔巡遊與街坊賀捧盃　主帥李志堅：去留視乎球會野心 (19:43)

和富大埔奪得隊史首個港超冠軍後，舉行捧盃儀式及在區內巴士勝利巡遊，與街坊球迷分享捧盃喜悅。奪冠之後迎接新開始，主教練李志堅及多名「堅家軍」子弟，下季去向未明朗，部分或會尋求新挑戰，李志堅承認，去留需視乎球會的野心，主席蔡尚圻則稱，會盡力留住李志堅，「如果他不幫我便不再辦球會了。」

和富大埔在港超煞科擊敗夢想FC後，隨即安排兩架開篷巴士，接載球員、家屬及球迷，在大埔區內舉行勝利巡遊，沿途大埔將帥高舉獎盃及喝采，並曾落車走向鬧市街頭與群眾合照，亦有不少街坊與向球隊鼓掌。大埔將於晚上舉行BBQ派對狂歡。

李志堅執教和富大埔3季，今季終於為球隊寫下歷史新一頁，賽後被問到下季發展時，他稱需視乎球會的野心：「我留不留大埔的關鍵是，大埔是否想再遠一點。我現在贏了聯賽冠軍，再贏都開心，但去到亞洲賽，如今屆亞協盃對4.25 SC，明顯是有距離，但問題在哪，我們作為職業球會，下季要如何準備亞洲賽等等，都是我的想法和挑戰。香港足球要不斷進步，球員都想贏，所以我會好好跟會方商討方針，若雙方一致便OK。我希望能夠盡快令事情明朗。」球會主席蔡尚圻則表示，會盡力留住李志堅，「如果他（李志堅）不幫我便不再辦了，由我入主以來，已跟他一起建立這支球隊，已經很難分誰人重要。」

跟隨李志堅多年的「堅家軍」，黃威、守將梁冠聰及中場陳肇鈞，不約而同稱來季或會考慮尋求新挑戰。隊長黃威表示，暫未決定來季去向，但26歲的他承認希望外闖，「踢這麼多年足球的目標，都是想出外嘗試挑戰自己。此前多年有機會沒去到，想先在香港有更高成就，有能力贏到聯賽冠軍才再外闖，一步一步來會較好。完了今季後絕對想出外闖一闖，但都要視乎機會，暫時未知，季中是有本地球會接觸。如有機會去到亞洲頂級聯賽，自己都想試一下，我已26歲了，現在不闖幾時闖？」李志堅亦回應，鼓勵跟隨多年的弟子外闖，但前提是可爭取一定上陣時間和發揮，而非長坐冷板窒礙進步。

至於27歲守將梁冠聰亦承認考慮離隊尋求新挑戰，「感激加盟大埔兩季以來球迷的支持和包容，但去到一個位置，都想嘗試挑戰一下，畢竟跟了堅sir這麼久，一直在舒適圈內，給我很大自由度和空間，未來想嘗試新挑戰。」

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