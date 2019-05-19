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【英格蘭足總盃】高柏尼結束11年曼城生涯　重返比甲母會任球員兼領隊 (19:04)

「主耶穌」加比爾捷西斯及史達寧各梅開二度，今晨助曼城在英格蘭足總盃決賽以6：0大勝屈福特，第6次奪標，連同英超和聯賽盃，破天荒成為首支榮膺本土賽事三冠王的球隊。惟高舉冠軍獎盃的33歲隊長高柏尼今日宣布，結束在「藍月」的11年生涯，將回巢母會安德列治，未來3年擔任球員兼領隊。

比利時隊中堅高柏尼今仗上半場禁區內犯手球卻獲網開一面，今日宣布離開效力11年的曼城。他在社交網站的告別信中表示：「是時候離開了，我只有感恩。在這特別旅程，以及一間非常特別的球會中，無論是處於風光或低潮，大家一直都支持我。他們令我永不放棄。沒有並肩作戰的隊友，我不可能在這裏。」他又特別稱讚哥帥和教練團的出眾表現，「逆境期間，你們一直支持我。每次都令我更強地回歸。多謝。」高柏尼於2008年由漢堡加盟曼城，上陣358次入20球，是球隊4次英超、4次聯賽盃、兩次足總盃和兩次社區盾的冠軍功臣。

回說足總盃決賽，高柏尼犯天條沒被判12碼，以及屈福特中場羅拔圖佩雷拉初段單刀失機，終造就曼城淨勝6球，並平了116年來足總盃決賽最懸殊戰果。這場「大屠殺」由大衛施華於26分鐘揭開序幕，曼城在38分鐘再下一城，惟入球者是「主耶穌」或門前加一腳的史達寧是懸而未決。

奇雲迪布尼於55分鐘後備上陣後，曼城攻勢更盛，這名比利時隊中場更在61分鐘冷靜射入今季個人第6球。「主耶穌」其後於68分鐘建功，史達寧則在81和87分鐘連入兩球。可是官方其後宣布曼城的第2個入球屬於「主耶穌」，遂令史達寧未能成為1953年以來，首個在足總盃決賽連中三元的球員，而他賽後亦為此向主耶穌道歉，稱不是有心。他賽後又即時被主帥哥迪奧拿訓示，後者坦言這英格蘭翼鋒「上半場表現不太好，踢來應快不快……唯一方法是必須推動他」。

然而哥帥仍不吝稱讚麾下：「這10個月於各項賽事每周3戰，終成為首支囊括英格蘭本土賽事三冠王，是不可思議的。」他最後仍精益求精，「人們總不喜歡勝利者，但好競爭的人永不會滿足。我們會要求更多，由下季首天開始，我們會由零開始」。

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