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【港超煞科】元朗大勝南區送別主帥　郭嘉諾望沈國輝未來協助港足青訓 (20:45)

港超煞科戰以佳聯元朗最令人驚喜，他們作客以7：1重創冠忠南區，一雪上周足總盃落敗前恥，兼為即將離隊的主帥郭嘉諾送行。他重申下半年以考教練牌為重，又希望將轉任教練的南區後衛沈國輝，未來能幫助港足青訓。

南區賽前仍有機會爭亞軍，但主場煞科戰收起首席射手夏志明。門將謝德謙亦退居後備，由沈國輝擔任隊長。不過在攝氏34度高溫下，主隊開賽兩分鐘即被元朗前鋒慕沙，接應罰球頭槌建功。基爾頓及卡立及後門前爭食，元朗要到18分鐘拉開比分。張健峰左路扣過劉家銘後，禁區邊右腳施射中內柱入網。元朗之後再兩度憑角球食糊，卡立頂中柱後先由杜馬思27分頭槌補中，前者34分鐘亦有斬獲。

南區38分鐘因基斯擺烏龍而破蛋，但元朗後衛嚴啟華再近射破網，未待半場完結，即換出沈國輝及有黃牌的列文。前者正式告別港超生涯，獲南區球迷鼓掌及敵帥郭嘉諾擁抱祝福。下半場戰情趨平淡，南區射手高美斯單刀跌低未博得12碼，元朗則由羅振庭及慕沙埋齋，在327名球迷見證下，作客7：1大勝，報回上周足總盃4強敗仇，並壓過夢想FC，以第7名完成聯賽。

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郭嘉諾賽後亦明言「今場是在元朗的最後一場波」，正式和球會道別。他以「夢幻」來總結由足總去到元朗，嘗盡甜酸苦辣的球季：「雖然與冠軍（菁英盃）一線之差，但我知一定要吃過苦，才知道怎樣行（教練）這條路。」他未回答有沒有球會向他招手，但重申考取亞洲足協專業教練牌照為先，下季未必有時間執教，但未來會重返港超爭冠軍。他又感謝球員今季賣命，特別是以大勝謝幕，再暗示來季大變天：「我們有球員未續約，有球員已和其他球會簽約，他們要踢一場最好的比賽，去多謝元朗今季的栽培……所以他們一出來的心態與對手很不同，對手可能有後顧，不想受傷及犯規領牌，好多球員今日都開齋。」

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南區則因傑志落敗，奪今屆港超季軍，周六仍會與傑志爭足總盃。他們日前宣布沈國輝季尾掛靴，賽後為這名將滿35歲的後衛舉行歡送儀式。綽號「大佬」的沈國輝曾效愉園、公民及太陽飛馬，2015年轉會南區，今年已協助南區贏得U18冠軍，他公布之後將全力幫助南區作青訓發展：「老土點也要說，是要回饋球圈，因為實在給了我很多。」他不排除效法弟弟沈國強，之後以業餘球員身分加盟次級聯賽球會。郭嘉諾則表示二人認識多時，在飛馬已有合作，形容對方「正氣」，希望他作為青年球員榜樣，未來幫助香港青訓梯隊。

南區亦同時再別香港仔運動場，球場去年受颱風「山竹」破壞，即使年初重開，6月將再作翻新，預計封場至明年3月尾，未確定來季主場地點。

相關字詞﹕編輯推介 體育 港超 佳聯元朗 冠忠南區 郭嘉諾 沈國輝 足球

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