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【港超煞科】大埔3：1挫夢想完美捧盃　伊高眼泛淚光感觸收咧 (17:28)

提早一輪封王的和富大埔今午港超煞科戰，有一眾球員化身「綠戰士」，終在主場以3：1擊敗夢想FC，以勝利作結，賽後首度高舉港超獎盃。

大埔在攝氏35度高溫下主場出戰，無損2088名球迷熱情入場支持。大埔提早一輪篤定冠軍，令賽事變成封王派對，除了加設頭場有球迷與嘉賓踢友賽，場邊亦放置了港超冠軍獎盃，供球迷率先合照。而大埔大部分球員染了一頭綠髮，名副其實化身「綠戰士」，亦有球迷戴上綠色假髮，令賽事更添嘉年華氣氛。由於隊長黃威停賽，大埔今仗由伊高沙托尼任隊長，賽前他獲頒4月及5月最有價值球員。

大埔今場面對夢想FC，甫開賽9分鐘，憑中堅馮慶燁把握敵衛解圍犯錯門前先開紀錄，取得其今季首個入球，完半場前大埔被客軍中場馬高斯頭搥扳平。下半場69分鐘，盛傳來季將離隊的伊高沙托尼被換出，離場前這香港足球先生大熱門向台上觀眾揮手，並與身邊隊友及主教練李志堅逐一擁抱，似有告別之意。大埔之後憑中堅艾華度及辛祖各建一功，以3：1擊敗夢想完場。聯賽最後一仗以勝利作結。賽後大軍舉行捧盃儀式，主教練李志堅一度感觸落淚。

賽後大埔以18戰41分成冠軍，煞科日5場港超同時舉行，富力R&F以3：2擊敗香港飛馬，以36分奪走亞軍，同日落敗的冠忠南區及傑志則排第3及第4。傑志在開賽4分鐘有門將王振鵬領紅被逐，最終10人應戰下以0：2不敵東方龍獅。傑志的盧卡斯及東方的洛迪古斯，最終以12球瓜分神射手殊榮。 榜尾的凱景則作客1：0擊敗理文，取得今季第2勝。

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