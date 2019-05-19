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【港超：圖輯】和富大埔今煞科戰後捧盃　重溫封王關鍵7連勝 (00:07)

地區球隊和富大埔首次成為港超盟主，奪冠過程的確「唔係咁簡單」。由季初首5場僅1勝3和1負，一度只排第6位，到下半季急起直追，由2月中起先後擊敗兩大傳統勁旅傑志及東方龍獅，在兼顧亞協盃附加賽及分組賽之際，硬仗連連卻愈戰愈勇，最終在聯賽倒數5輪（第14輪）正式登上榜首，打出一波7連勝全取21分，包括在「天王山之戰」作客反勝最大競爭對手富力，成就今季港超冠軍。

1. 2019年2月16日 主場3：0勝傑志

入球：辛祖（2、62分鐘）、伊高沙托尼（90分鐘） 

簡評：季中加盟的辛祖重返港超聯賽首仗，倒戈舊主傑志即梅開二度，助原排第5的大埔返爭標行列

2. 2019年2月23日 主場2：1勝東方龍獅

入球：勞高（55分鐘）、艾華度（59分鐘）

簡評：憑倒戈的勞高及中堅艾華度頭槌各建一功，在雨戰中反勝

3. 2019年3月9日 作客2：0勝理文

入球：陳肇鈞（33分鐘）、伊高沙托尼（66分鐘） 

簡評：正值兼顧亞協附加賽，舟車勞頓作客朝鮮後將士用命延續連勝

4. 2019年3月16日 作客2：1勝香港飛馬

入球：伊高沙托尼（65分鐘）、李家豪（73分鐘）

簡評：憑伊高沙托尼的招牌切入射門，加上右閘李家豪出奇制勝罰球破網，助大埔又一反勝兼首次登上榜首

5. 2019年4月7日 作客5：1勝凱景

入球：勞高（5、26分鐘）、伊高沙托尼（7分鐘）、陳肇鈞（69分鐘）、辛祖（77分鐘）

簡評：未列亞協盃名單的勞高梅開二度，助開賽26分鐘已領先3球再促成大勝

6. 2019年4月21日 主場2：1勝冠忠南區

入球：勞高（38分鐘）、伊高沙托尼（90分鐘） 

簡評：憑今季大熟大勇的伊高沙托尼在完場前再施切入射球絕殺，險勝爭標對手之一的南區

7. 2019年5月4日 作客2：1勝富力R&F

入球：辛祖（78、86分鐘） 

簡評：「大賽球員」辛祖憑一記略帶幸運成分的頭槌，加上完場前在禁區內「轉身射個3分波」，大雨中為大埔反勝提早封王

其他報道：【港超煞科】大埔明午加冕辦巴士巡遊　主帥李志堅談新目標：提升亞洲競爭力

相關字詞﹕體育 港超 和富大埔 辛祖 伊高沙托尼 勞高 陳肇鈞 李家豪 編輯推介

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