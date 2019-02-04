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【德甲】拜仁大勝法蘭克福締7連霸　「Robbery」後備建功完美告別主場 (00:11)

拜仁慕尼黑完成德甲七連霸，他們主場以5：1擊敗法蘭克福，以兩分優勢力壓勁敵多蒙特，由隊長紐亞聯同洛賓、列貝利等再次高舉「沙律碟」。「Robbery」組合亦齊後備建功，完美告別拜仁慕尼黑的主場生涯。尼高高華則首次以教練身分，在安聯球場享受啤酒浴，但盛傳他即使下周再贏德國盃，亦難逃被炒厄運。

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拜仁在今仗賽前舉行儀式，送別將約滿離隊的老將洛賓、列貝利及拿菲爾，齊齊穿上特別版球衣登場，球衣背後號碼以這對名將的昔日照片拼成。德甲賽會更發布長達9分鐘紀念短片，令列貝利流下男兒淚。三人先坐後備，開賽4分鐘即見證翼鋒京士利高文先單刀為球隊開紀錄，不過基拿比及後錯失單刀及食詐糊，令拜仁半場有哥列斯卡傷出下僅領先1球。

客軍法蘭克福一度憑施巴斯坦賀拿混戰扳平，但阿拉巴及連拿度辛捷士分別近門建功再領先。而列貝利及洛賓先後入替，獲全場7.5萬名球迷拍手。36歲的列貝利72分鐘更在左路個人表演，射入德甲生涯第86球後除衫慶祝後，向球證微笑及擁抱收下黃牌。洛賓亦埋齋射入個人德甲第99球，助拜仁以5：1大勝後，34輪聯賽後以78分封王，球員賽後互相擁抱。

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洛賓及列貝利自2009年起一同效力拜仁，但近季慢慢淡出，早前分別宣布季尾約滿離隊，但均表示無意即時掛靴，洛賓說：「我仍想繼續，依舊想踢足球，但確實未有計劃。外界叫我們『Robbery』，這是很特別的名字。我們一齊贏了很多，經歷會永遠留在心中。」列貝利亦稱仍會踢多一兩年，但希望退役後回歸拜仁任職。

至於尼高高華亦繼碧根鮑華後，成為第2名拜仁名宿領軍於德甲封王的主帥，但《圖片報》等均表示，即使拜仁下周德國盃擊敗RB萊比錫，榮膺本土雙冠王，亦不保證他今夏帥位安穩。而球會三巨頭——會長漢尼斯、主席路明尼加及總監沙歷咸美斯，對高華去留存分歧。

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其餘賽果方面，多蒙特作客憑查頓辛祖及馬高列奧斯入球，以2：0輕取慕遜加柏，仍落後拜仁兩分得亞軍。兩隊將聯同RB萊比錫及利華古遜出戰歐聯，後者作客以5：1大勝哈化柏林，壓過慕遜加柏。禾夫斯堡則主場以8：1大炒奧格斯堡，奪最後一個歐霸分組賽席位。史特加將出戰升降班附加賽，或陪同漢諾威及紐倫堡降落德乙。

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