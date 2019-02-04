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【意甲】艾歷尼稱下台因與祖雲高層理念不合　意媒稱尼維特等逼宮成導火線 (22:01)

祖雲達斯昨公布主帥艾歷尼季尾離隊，今晚召開記者會交待更多細節，但未提及新帥人選。艾帥則反駁外間揣測下台原因失實，稱雙方因理念不合而分開，又笑言即將掛靴的後衛巴沙利能繼任。

祖雲主席安德列艾里尼在記者會上拒絕回答有關來季主帥的問題，但表示「絕對信任副主席尼維特、體育總監柏拉迪斯等人的共同決定」，又向艾歷尼贈送印有「History Alone」的5號球衣，答謝對方過去5年的貢獻。艾帥則補充：「有些報道失實，說我要求長期合約、球隊改革及增兵，從沒有這種事。」惟他補充有與幾名高層開會，認為雙方理念不合，分開是最佳選擇。

在記者會前，意媒普遍認為名宿尼維特等高層不同意其轉會方針，最終逼使他們向艾歷尼攤牌，表示與艾帥不能共存。有傳尼維特努力推動前帥干地回巢，不過以柏拉迪斯為首的高層更屬意車路士領隊沙利接掌。艾歷尼被問到接任人時，笑言「巴沙利可勝任教練一職」，引來哄堂大笑。他認為「斑馬軍」會選擇「最好的教練」，自己將放假一段時間。他最終與主席艾里尼相擁，結束記者會，獲全場記者站立拍掌送別。

艾帥明日仍會領軍，與季尾掛靴的巴沙利最後一次主場出戰對阿特蘭大，後者仍需競逐歐聯席位，盛傳教頭加斯柏連尼來季將接掌羅馬。而第3位的國際米蘭就作客拿玻里，會方獲告知滿足到歐洲足協的財政公平條例（FFP），來季歐戰不再受罰。

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