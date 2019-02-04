體育
下一篇 上一篇

【港超煞科】大埔明午加冕辦巴士巡遊　主帥李志堅談新目標：提升亞洲競爭力 (19:53)

提早一輪首奪港超冠軍的和富大埔，將於明午港超煞科戰後舉行奪冠派對，包括賽後加冕儀式及大埔區內巴士巡遊。球隊今早舉行聯賽最後一課操練，主教練李志堅總結今季時，大讚麾下克服了下半季種種難關，展示最佳一面，認為封王是全隊功勞。冠軍過後，堅sir下一目標是希望協助大埔，組織成為一支在亞洲賽具備競爭力的球隊。

和富大埔vs.夢想FC 大埔運動場 周日下午14：30開賽 票價：$60/20

新科港超冠軍大埔明午在主場煞科戰對夢想FC，除了提早至中午12時開放球場予球迷、即場派發冠軍海報及印水紙，在完半場前球迷可率先跟港超獎盃合照。而賽後將舉行捧盃儀式，之後會在區內舉行巴士巡遊，由大埔運動場外巴士總站出發，帶同聯賽冠軍獎盃途經大埔超級城及多個區內屋苑，歷時約1.5小時，最後晚上全隊會跟已報名的球迷舉行BBQ派對狂歡。

大埔今早舉行今季聯賽最後一課操練，並拍攝了大合照。主教練李志堅總結時大讚麾下：「球員真的做得很好，尤其下半季聯賽7連勝，其間更要兼顧亞協盃，一周內試過踢3場比賽，包括作客朝鮮隊舟車勞頓，最後堅持信念能夠一一克服撐下去，他們值得贏取任何東西。」堅sir提及，兩大鋒將伊高沙托尼及辛祖表現突出，但認為能夠港超封王是全隊功勞：「伊高的表現毋庸置疑，但他上季已很突出，卻最終一個冠軍也取不到，所以我覺得今季能夠贏得港超冠軍，肯定是全隊功勞，球隊攻力是我執教以來最強的一季。我亦可以肯定大部分球員，在今季已表現出他們最佳的一面，盡了力，就已經足夠。」伊高沙托尼也指，隊友也表現很好，奪冠是一同努力的成果。

首嘗港超冠軍過後，李志堅說，希望推動自己為下一目標進發：「經過今季，包括參與了亞協賽事，我學習了很多，亦擴闊了視野，下一步我希望能夠組織一支球隊，至少在亞協盃是有力爭取出線，因此聯賽成績要穩定，才有機會參與亞洲賽。」

大埔明仗預計部分較少比賽的球員將有機會上陣，包括趙少維、梁星耀及唐道碧等，但堅sir明言球隊爭勝決心不減，希望以勝利作聯賽收結。臨近季尾，球員去留傳聞滿天飛，堅sir亦承認，部分球員在本月底約滿後，或不會替球隊征戰下月亞協盃餘下兩場分組賽，但他仍會以現有資源續爭取佳績。

季中加盟的辛祖稱，跟球隊簽約至明年2月，來季會以留隊優先，待完約後才再想前程。今季加盟的中場陳肇鈞說，成績證明來投決定無錯，下一目標會放眼能否事隔多年重返港足大軍，「若可重返港隊，都是一個好機會，希望可以在另一個舞台，讓球迷看到我的發揮，畢竟我經已有很多年沒入選港隊了。」同樣今季重返「堅家軍」的李家豪，則對自己獲得不少上陣機會感喜出望外，並事隔兩周仍然回味當日提早封王一刻，笑言已幼想明日頒獎盛况，會爭取時間跟家人一同分享捧盃喜悅。

和富大埔奪冠慶祝活動

1.冠軍獎盃合照

時間：中午12：00至下午15：15

地點：大埔運動場

內容：加設頭場球迷隊對嘉賓邀請隊友賽，入場球迷將獲冠軍海報及冠軍紋身印水紙（圖），港超對夢想FC完半場前，球迷可跟港超冠軍獎盃合照。

2.巴士巡遊

時間：下午17：30至晚上19：00

路線：大埔運動場外巴士總站出發，途經汀角路、大埔超級城、寶鄉街至廣福道

其他報道：【港超】辛祖絕殺　大埔挫富力首奪港超

其他報道：【港超】地區隊身分奪標圓夢　主教練李志堅：信念更勝金錢

相關字詞﹕體育；港超；和富大埔；李志堅；巴士巡遊；辛祖 伊高沙托尼 陳肇鈞 李家豪 堅家軍 編輯推介

上 / 下一篇新聞

【西甲煞科】皇馬主場吞兩蛋遭球迷柴台　今季12敗平20年最差　基羅納降班
【西甲煞科】皇馬主場吞兩蛋遭球迷柴台　今季12敗平20年最差　基羅納降班
【港超煞科】元朗大勝南區送別主帥　郭嘉諾望沈國輝未來協助港足青訓
【港超煞科】元朗大勝南區送別主帥　郭嘉諾望沈國輝未來協助港足青訓
【港超煞科】大埔巡遊與街坊賀捧盃　主帥李志堅：去留視乎球會野心
【港超煞科】大埔巡遊與街坊賀捧盃　主帥李志堅：去留視乎球會野心
【英格蘭足總盃】高柏尼結束11年曼城生涯　重返比甲母會任球員兼領隊
【英格蘭足總盃】高柏尼結束11年曼城生涯　重返比甲母會任球員兼領隊
【港超煞科】大埔3：1挫夢想完美捧盃　伊高眼泛淚光感觸收咧
【港超煞科】大埔3：1挫夢想完美捧盃　伊高眼泛淚光感觸收咧
【劍擊】港將江旻憓重返世界第一　蔡俊彥爆冷闖男花大獎賽8強
【劍擊】港將江旻憓重返世界第一　蔡俊彥爆冷闖男花大獎賽8強
【德甲】拜仁大勝法蘭克福締7連霸　「Robbery」後備建功完美告別主場
【德甲】拜仁大勝法蘭克福締7連霸　「Robbery」後備建功完美告別主場
【港超：圖輯】和富大埔今煞科戰後捧盃　重溫封王關鍵7連勝
【港超：圖輯】和富大埔今煞科戰後捧盃　重溫封王關鍵7連勝
【西甲煞科】10人馬體會逼和利雲特　基沙文告別戰被球迷噓
【西甲煞科】10人馬體會逼和利雲特　基沙文告別戰被球迷噓
【意甲】艾歷尼稱下台因與祖雲高層理念不合　意媒稱尼維特等逼宮成導火線
【意甲】艾歷尼稱下台因與祖雲高層理念不合　意媒稱尼維特等逼宮成導火線
【劍擊】港隊星將江旻憓世盃摘銅　相隔3個月再踏頒獎台
【劍擊】港隊星將江旻憓世盃摘銅　相隔3個月再踏頒獎台
【英格蘭足總盃】曼城迪布尼勢正選鬥屈福特　賽前拒同情利物浦聯賽失冠
【英格蘭足總盃】曼城迪布尼勢正選鬥屈福特　賽前拒同情利物浦聯賽失冠
【跆拳道】最後48秒遭判罰反勝為敗　中國隊女將鄭姝音摘銀痛哭
【跆拳道】最後48秒遭判罰反勝為敗　中國隊女將鄭姝音摘銀痛哭
【英格蘭足總盃】屈福特門將靴里奴高美斯決賽後掛靴　有意轉型牧師助人
【英格蘭足總盃】屈福特門將靴里奴高美斯決賽後掛靴　有意轉型牧師助人
【英超】丹尼路斯談抗抑鬱遭遇　「有球會接洽時問我是否黐線」
【英超】丹尼路斯談抗抑鬱遭遇　「有球會接洽時問我是否黐線」
【羅馬網球賽：有片】「壞孩子」掟拍掟凳遭罰款　費達拿維護後輩：不用停賽
【羅馬網球賽：有片】「壞孩子」掟拍掟凳遭罰款　費達拿維護後輩：不用停賽
【意甲突發】艾歷尼季尾離祖雲達斯　干地摩連奴沙利成新帥大熱
【意甲突發】艾歷尼季尾離祖雲達斯　干地摩連奴沙利成新帥大熱
【中甲】傳耶耶托尼加盟榜首隊衝超　青島黃海：要先試腳證狀態
【中甲】傳耶耶托尼加盟榜首隊衝超　青島黃海：要先試腳證狀態
【NBA：有片】勇士險勝拓荒者後傳噩耗　杜蘭特腳傷嚴重無緣兩場作客
【NBA：有片】勇士險勝拓荒者後傳噩耗　杜蘭特腳傷嚴重無緣兩場作客