【港超煞科】大埔明午加冕辦巴士巡遊　主帥李志堅談新目標：提升亞洲競爭力 (19:53)

和富大埔vs.夢想FC 大埔運動場 周日下午14：30開賽 票價：$60/20

新科港超冠軍大埔明午在主場煞科戰對夢想FC，除了提早至中午12時開放球場予球迷、即場派發冠軍海報及印水紙，在完半場前球迷可率先跟港超獎盃合照。而賽後將舉行捧盃儀式，之後會在區內舉行巴士巡遊，由大埔運動場外巴士總站出發，帶同聯賽冠軍獎盃途經大埔超級城及多個區內屋苑，歷時約1.5小時，最後晚上全隊會跟已報名的球迷舉行BBQ派對狂歡。

大埔今早舉行今季聯賽最後一課操練，並拍攝了大合照。主教練李志堅總結時大讚麾下：「球員真的做得很好，尤其下半季聯賽7連勝，其間更要兼顧亞協盃，一周內試過踢3場比賽，包括作客朝鮮隊舟車勞頓，最後堅持信念能夠一一克服撐下去，他們值得贏取任何東西。」堅sir提及，兩大鋒將伊高沙托尼及辛祖表現突出，但認為能夠港超封王是全隊功勞：「伊高的表現毋庸置疑，但他上季已很突出，卻最終一個冠軍也取不到，所以我覺得今季能夠贏得港超冠軍，肯定是全隊功勞，球隊攻力是我執教以來最強的一季。我亦可以肯定大部分球員，在今季已表現出他們最佳的一面，盡了力，就已經足夠。」伊高沙托尼也指，隊友也表現很好，奪冠是一同努力的成果。

首嘗港超冠軍過後，李志堅說，希望推動自己為下一目標進發：「經過今季，包括參與了亞協賽事，我學習了很多，亦擴闊了視野，下一步我希望能夠組織一支球隊，至少在亞協盃是有力爭取出線，因此聯賽成績要穩定，才有機會參與亞洲賽。」

大埔明仗預計部分較少比賽的球員將有機會上陣，包括趙少維、梁星耀及唐道碧等，但堅sir明言球隊爭勝決心不減，希望以勝利作聯賽收結。臨近季尾，球員去留傳聞滿天飛，堅sir亦承認，部分球員在本月底約滿後，或不會替球隊征戰下月亞協盃餘下兩場分組賽，但他仍會以現有資源續爭取佳績。

季中加盟的辛祖稱，跟球隊簽約至明年2月，來季會以留隊優先，待完約後才再想前程。今季加盟的中場陳肇鈞說，成績證明來投決定無錯，下一目標會放眼能否事隔多年重返港足大軍，「若可重返港隊，都是一個好機會，希望可以在另一個舞台，讓球迷看到我的發揮，畢竟我經已有很多年沒入選港隊了。」同樣今季重返「堅家軍」的李家豪，則對自己獲得不少上陣機會感喜出望外，並事隔兩周仍然回味當日提早封王一刻，笑言已幼想明日頒獎盛况，會爭取時間跟家人一同分享捧盃喜悅。

和富大埔奪冠慶祝活動

1.冠軍獎盃合照

時間：中午12：00至下午15：15

地點：大埔運動場

內容：加設頭場球迷隊對嘉賓邀請隊友賽，入場球迷將獲冠軍海報及冠軍紋身印水紙（圖），港超對夢想FC完半場前，球迷可跟港超冠軍獎盃合照。

2.巴士巡遊

時間：下午17：30至晚上19：00

路線：大埔運動場外巴士總站出發，途經汀角路、大埔超級城、寶鄉街至廣福道

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