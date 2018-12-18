【摩連奴被炒】傳卡域克兩天內暫掌曼聯 施丹成季後接任大熱 (19:46)

施丹今夏助皇家馬德里達成歐聯3連霸紀錄，卻突然辭任主帥一職，至今一直賦閒。早在9月，摩連奴領曼聯作客韋斯咸慘負，已有指施丹將會成為下一任曼聯主帥，但後者被引述對赴英倫執教未感興趣。相隔兩個月，摩連奴被炒，施丹在賠率上依然是最熱門接任人，法國著名足球記者羅倫斯（Julien Laurens）亦稱，對方或已改變初衷：「施丹擅長管理，在皇馬兩年半內，戰術層面改善不少，尤其擅於令陣中球員覺得受尊重，他或會樂於執教曼聯，接受新挑戰。」

除施丹以外，有指前曼聯中場卡域克亦是接任人大熱。據報曼聯會方在兩天內，將公布由這前曼聯中場暫掌球隊，執教至季尾。而現執掌曼聯青年軍的畢特，被指是接任人另一熱門，包括一隊年輕球星拉舒福特，都是其青訓產物。這「曼聯七小福」之一，亦因深得魔迷歡心而成熱門。另外，車路士前帥干地、曼聯名宿傑斯等，都被指是潛在的接任人選。

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