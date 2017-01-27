【NBA】周琦遭火箭裁走　夏登走步博罰球領軍挫爵士 (17:44)

身高7尺1吋的周琦，2016年獲火箭在選秀會第2輪第46位選中，其後未獲簽約只短暫跟操後，重返CBA續為新疆廣匯出戰，並於翌年膺CBA年度最有價值球員兼最佳防守球員，季後終獲火箭正式簽約，展開NBA生涯。

惟周琦在近兩季未獲重用，合共只上陣19場，場均上陣6.6分鐘、入1.3分及拿下1.2個籃板，且其間多次被下放至發展聯盟（G-League）。目前其下一站仍是未知數，但消息指他將在短期內公布去向。他在聲明中指：「我理解火箭對勝利的迫切追求，我也感謝球會對我的培養。在這兩年間我確實獲益良多，尤其在身體及心理上的成長，是顯而易見的。」

對於周琦結束火箭生涯，有內地網民認為是會方給予機會不足，但亦有人認為是內媒過分吹捧，實力難以在NBA立足，更有人稱「安東尼都不能留下，更別說周琦了」。

至於火箭今早於NBA常規賽，主場以102：97擊敗爵士一戰備受爭議，皆因火箭球星夏登（前譯夏丹）在第4節尚餘54.6秒時，明顯走步（走了6步）下博得3個罰球，將比數拉開奠勝。賽後他被記者問及時未有否認，並指：「你想我說什麼？由我自己說出來嗎？」

另外，衛冕的勇士則主場以110：93挫灰熊，是役攻入20分的球星「咖喱仔」史堤芬居里，成為隊史第5個攻入1.5萬分的球員。

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