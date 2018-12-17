【歐霸32強抽籤】倫敦雙雄抽好籤　阿仙奴遇巴迪　車路士鬥馬模 (20:51)

「倫敦雙雄」阿仙奴及車路士於歐霸分組賽首名出線後，今於32強抽籤齊齊避過歐洲5大聯賽對手。其中阿仙奴將遇上有舊將希比效力的白羅斯球隊巴迪，兩軍去年曾在歐霸分組賽碰面，結果「兵工廠」分別大勝4：2及6：0，料晉級難度不大。至於車路士則遇上瑞典球會馬模，雖然雙方未曾交手，但實力較弱的後者今季於聯賽只以第3名完成，加上瑞典超早前已完成球季，屆時交手狀態勢略遜一籌。

另外，3支意甲球會命運各異，拉素將硬撼西甲實力分子西維爾，而拿玻里及國際米蘭則抽得上籤，分別鬥瑞士的蘇黎世及奧地利的維也納迅速。

歐霸32強將於明年2月14及21日舉行首、次回合賽事。

歐霸32強對碰：

巴迪（白）vs.阿仙奴（英）

馬模（瑞典）vs.車路士（英）

拉素（意）vs.西維爾（西）

士砵亭（葡）vs.維拉利爾（西）

維也納迅速（奧）vs.國際米蘭（意）

蘇黎世（瑞士）vs.拿玻里（意）

薩克達（烏）vs.法蘭克福（德）

些路迪（蘇）vs.華倫西亞（西）

雷恩（法）vs.貝迪斯（西）

加拉塔沙雷（土）vs.賓菲加（葡）

布魯日（比）vs.薩爾斯堡（奧）

卡斯洛達（俄）vs.利華古遜（德）

奧林比亞高斯（希）vs.基輔戴拿模（烏）

費倫巴治（土）vs.辛尼特（俄）

柏辛域陀尼亞（捷）vs.薩格勒布戴拿模（克）

布拉格斯拉維亞（捷）vs.亨克（比）

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