【歐聯抽籤】16強抽籤出爐　利物浦硬撼拜仁　曼聯惡鬥PSG (19:53)

暫列英超榜首的歐聯去屆亞軍利物浦，在歐聯16強抽中拜仁慕尼黑，兩軍歷來於正式賽事甚少碰頭，上一次已是2001年的歐洲超級盃，當時紅軍以3：2擊敗拜仁封王，而雙方一共交手7次，紅軍以2勝4和1負稍佔上風。至於今晨在英超「雙紅會」不敵紅軍的曼聯，則抽中現於法甲開季至今仍未嘗一敗的PSG，兩軍在正式賽事從未交鋒，上一次碰頭是3年前在屬熱身賽性質的國際冠軍盃，當時PSG以2：0淨勝。其他英超球隊方面，熱刺將硬撼在德甲不敗的榜首之師多蒙特，而曼城則抽得好籤，將鬥暫於德甲位列第13位的史浩克04。

另外，3支西甲勁旅均面臨硬仗，衛冕的皇馬將遇上荷甲勁旅阿積士，巴塞隆拿將與今季在歐聯表現甚佳的里昂交手，至於馬德里體育會則要硬撼由昔日皇馬球星基斯坦奴朗拿度（C朗）助陣的意甲班霸祖雲達斯。

16強首回合將於分別2月12至13日及19至20日上演，由分組賽次席球隊先主場，次回合則分別在3月5至6日及12至13日舉行。

歐聯16強對碰：

史浩克04（德）vs.曼城（英）

馬德里體育會（西）vs.祖雲達斯（意）

曼聯（英）vs.巴黎聖日耳門（法）

熱刺（英）vs.多蒙特（德）

里昂（法）vs.巴塞隆拿（西）

羅馬（意）vs.波圖（葡）

阿積士（荷）vs.皇家馬德里（西）

利物浦（英）vs.拜仁慕尼黑（德）

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