【英超】阿仙奴殘陣2：3負修咸頓　22場不敗終結　車路士險勝白禮頓坐穩前4 (23:55)

阿仙奴後場飽受傷停問題困擾，今仗由久休復出的哥斯尼，伙中場格列沙卡扼守中路，但未達主帥艾馬利賽前預期。修咸頓多次反擊有威脅，由前鋒丹尼艾格斯20分鐘接應傳中開紀錄。兵工廠中場米希達利恩8分鐘後，回敬頭槌扳平，但艾格斯及後再一次在兩名中堅之間插上頂入，助「聖人」半場再次領先。

米希達利恩53分鐘射門被改變方向入網，與艾格斯看齊入兩球。賓特尼奴及後救出吉田麻也頭槌，沙恩朗的補中亦被判詐糊，修咸頓仍憑後備的查理阿士甸85分鐘建功，取得3個月來首場90分鐘勝仗，及新帥哈辛許圖的首勝，暫時逃離降班區。阿仙奴的22場所有賽事不敗走勢，則告一段落。

哥斯尼5月初阿基里斯跟腱重創，至上周四歐霸復出，但未受考驗，而今仗才首次亮相本季英超。這法籍中堅表示，曾經懷疑自己能否重返賽場：「復康過程由重新學習行路開始，怎樣上下樓梯，但我很自豪經過7個月的努力，得到成果。」曾經厭惡看法國隊捧世界盃的他，賽前稱自己回復笑容，現在開始自己的球季。

另一場車路士則繼續棄用基奧特，改任中鋒的夏薩特先助攻柏度洛迪古斯送入空門，再接應韋利安直線單刀破門。半場領先兩球的「藍戰士」，下半場有馬高斯阿朗素遠射中柱，一度被66分鐘破蛋的白禮頓末段力迫，只險勝2：1。

車路士則持續受球迷種族歧視對手一事困擾，最新指在歐霸作客匈牙利時，疑是車路士球迷在街頭展示印有納粹符號的旗幟，但未能證實旗幟有否被帶入球場，車仔或能避過歐洲足協制裁。

現時車路士及阿仙奴分別落後同市的熱刺兩分及5分。後者今晨絕殺般尼，領隊普捷天奴獲得執教球隊第100勝。不過，防守中場艾歷迪亞因闌尾炎，今日手術後要休養數周，缺陣周三對兵工廠的北倫敦打吡。

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