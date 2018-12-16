【菁英盃】東方爭議聲中扳平　難阻大埔2：1絕殺開齋 (20:52)

大埔與東方今仗均作出多個輪換，東方正選收起林嘉緯、洛迪古斯等主力，並由廖富源頂替葉鴻輝出任門將。大埔則有射手伊高沙托尼先列後備、另一主將黃威更只當座上客。大埔開賽15分鐘即領先，艾華度接應楊賜麟「手榴彈」頭槌建功。

29分鐘，大埔有球員受傷倒地，其隊友將球踢出界外，惟東方球員之後將界外球傳予無人看管的艾華頓勁射得手。結果惹來大埔職球員強烈不滿，令賽事擾攘近5分鐘，東方則在一片爭議聲中扳平。換邊後東方一度掌控形勢，麥基禁區內快射被曾文輝及時用腳擋出。大埔換入伊高沙托尼及大衛拉菲爾加強攻力，並於完場前3分鐘修成正果，大衛拉菲爾乘對手解圍不遠抽射中鵠，助「綠戰士」取得菁英盃首勝，1勝1負得3分，至於東方目前則僅得1分。

對於東方具爭議的入球，大埔主帥李志堅對敵軍球員的決定感失望：「今場雙方均以練兵為主要目的，不知道對手為何會有這樣的決定。這對香港足球是個不正面的教育。」而頭場傑志以5：0大破凱景，目前1勝1和，暫於B組居首。

其他報道：【乒聯總決賽】黃何配男雙決賽僅負東道主 港隊1金1銀創歷屆最佳

其他報道：【超級工商盃】泰那主場狂轟32分 永倫挫廣西威壯首奪超工盃