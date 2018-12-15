【名宿襲港】普巴表現低迷　曼聯前隊長維迪：他未找到最佳位置 (20:28)

曼聯今季表現捱批，維迪訪港接受專訪，先是籲香港球迷與球會一起度難關：「曼聯現時正處於艱難時期，感謝球迷非常支持球會，所以我們要更團結，與曼聯一起走過這難關。」朴智星亦說：「如果你到過曼徹斯特市，就會知道曼聯對球迷有多重要。每次曼聯到港都感受到曼迷的狂熱，他們難以置信地支持球隊，很感激他們一直以來的支持。」

維迪又指出，其同鄉尼曼查馬迪對曼聯的重要性，以及包括中場保羅普巴在內的問題：「馬迪的位置感很強，掌握比賽節奏，由球場後方策劃攻勢。我認為今季球隊問題是中場組合經常轉變，普巴和安達靴里拉又經常換位，令他們未能發揮最佳表現，普巴亦未找到他在球隊的最佳位置，這會影響到表現。」

雖然曼聯今季英超至今16場已失26球，但維迪認為曼聯現時陣中的防守球員，比起其他英超球隊如車路士、曼城及利物浦都並不遜色，如對中堅域陀連迪路夫今季表現讚賞有嘉：「我覺得他是今季曼聯表現最好的球員之一，尤其現時球隊的演出未必如球迷預期，但他依然有好表現，很可惜他有點傷，否則對球隊應更為重要。」身為瑞典隊前輩的布隆基斯亦指，對他在今夏俄羅斯世界盃的表現非常深刻，希望對方保持水準繼續進步，並提點：「要在曼聯成為好球員必須更努力，這不是易事。」

相關報道：【名宿襲港】前曼聯隊長維迪首訪港 大讚朴智星：若打仗必選他當戰友

相關報道：【名宿襲港：多圖】伙田北辰對抗逾百港童 曼聯3星邀請賽笑住輸