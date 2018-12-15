【名宿襲港】前曼聯隊長維迪首訪港　大讚朴智星：若打仗必選他當戰友 (15:37)

3名曼聯名宿今次訪港，出席曼聯贊助商關西油漆創業百周年活動，與100名香港小學生同場踢挑戰賽。37歲的維迪首度來港，笑言是彌補因傷錯過2013年曼聯季前亞洲之旅來港踢表演賽：「雖然我未來過香港，但曾去過兩次內地，知道大家對曼聯的支持及熱情。很遺憾上次因傷未能來港，但今次我來了，更與一班專業的小朋友一起上陣，很期待和很有挑戰性，這可能是一場硬仗。」

維迪與朴智星在曼聯做了7季隊友，在訪問中「互笠高帽」，前者大讚星仔是非常重要的球員，在很多重要賽事都起關鍵作用：「差不多所有大賽，朴智星都有參與，經常補位，幫助球隊。假如打仗，他會是我第一個希望並肩作戰的隊員，因為他永遠付出200%的努力，很享受跟他同場應戰。」

身為曼聯前隊長，維迪指出需具備的特質：「成為曼聯隊長要有求勝心及負責任，一般而言隊長是在場上反映領隊的指示，無論操練及比賽時都要成為球員的榜樣。隊長永遠都是第一個挺身而出，必須很努力和盡責，當然要符合這些條件是很困難，但我認為作為領隊，就應該尋找有以上特質的球員成為領袖。」

至於朴智星笑言，在曼聯7季只做過2次隊長：「有一次更是後備入替傑斯，給我臂章只做了10分鐘隊長。曼聯隊長除了要有天生的領導才能，我認為也要面對來自傳媒、球迷的壓力，安撫隊友。維迪就做得好好，是曼聯其一名最出色的隊長，我們要做的就是觀察及追隨他。」

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