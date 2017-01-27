【歐霸：附GIF圖】門將「卡利奧斯上身」　些路迪輸波仍出線　主帥羅渣士「感謝洛辛堡逼和萊比錫」 (17:02)

薩爾斯堡今仗先由前鋒達布67分鐘開紀錄。10分鐘後，後備入替的古班臣打算接應長傳，但哥頓已出迎沒收。古班臣甚至亦已收步，豈料哥頓「碌」出皮球予隊友時，這名薩軍球員伸腳截到皮球，再追前補射空門，至於未能及時挽救的 哥頓最後連人帶波一起入網。

落後兩球的些路迪當時處出局邊緣，但同組另一場客軍洛辛堡於86分鐘取得入球，最終以1：1打和RB萊比錫，令補時破蛋的些路迪以兩分優勢保住B組次名，與薩爾斯堡出線。

卡利奧斯上身的哥頓慶幸未鑄成大錯：「我想我只見過這種事情一次，我覺得自己綜合來說表現不差，但那一刻確實是個打擊，很慶幸球隊仍能晉級。」領隊羅渣士也「感謝洛辛堡」，認為哥頓的錯誤「每個門將都有機會出現」。

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