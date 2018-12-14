【歐霸】AC米蘭格拉斯哥流浪出局 32強誕生下周一抽籤 (12:19)

AC米蘭在歐霸F組賽前領先奧林比亞高斯3分，今仗作客只需打和即晉級，但在下半場60分鐘被主隊前鋒阿布施斯打破僵局，69分鐘後再有守將沙柏達華倫西亞誤擺烏龍而落後2球。「紅黑兵團」雖在2分鐘後由沙柏達將功贖罪追回1球，但在完場前9分鐘，再被主隊的科圖尼斯射入12碼而負1：3。賽後兩隊同得10分及對賽成績一樣，奧林比亞高斯以較佳得失球差晉級。今次亦是AC米蘭自2000/01球季後，17年來首次在歐洲賽分組賽階段出局。

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另邊廂，由利物浦名宿謝拉特領軍的格拉斯哥流浪，在歐霸G組最後一輪非勝不可下，作客奧地利於完場前6分鐘失手，最終以0：1不敵維也納迅速，未能反壓對手後上出線，無緣躋身32強。賽後紅軍前隊長未有怪責麾下，揚言球隊明年表現會繼續進步。

歐霸盃完成最後一輪分組賽後，有24支首、次名球隊晉級，連同8支由歐聯分組賽轉戰的第3名球隊，32強球隊塵埃落定。英超雙雄阿仙奴和車路士，連同5奪歐霸盃的西維爾、維拉利爾及德甲利華古遜，以及在分組賽6戰全勝的法蘭克福及薩爾斯堡，齊以小組首名晉級。歐霸32強與歐聯16強一樣，將於下周一抽籤。

歐霸分組賽出線球隊

首名（種籽隊）：利華古遜、薩爾斯堡、辛尼特、薩格勒布戴拿模、阿仙奴、貝迪斯、維拉利爾、法蘭克福、亨克、西維爾、基輔戴拿模、車路士

次名（非種籽隊）：蘇黎世、些路迪、布拉格斯拉維亞、費倫巴治、士砵亭、奧林比亞高斯、維也納迅速、拉素、馬模、卡斯洛達、雷恩、巴迪

歐聯轉戰歐霸盃球隊

種籽隊：國際米蘭、賓菲加、拿玻里、華倫西亞

非種籽隊：布魯日、加拉塔沙雷、薩克達、柏辛域陀尼亞

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