【歐霸】阿仙奴小勝迎哥斯尼奧斯爾復出 不敗走勢延續至22場 (11:39)

賽前已篤定小組首名晉身32強的兵工廠，領隊艾馬利今仗輪換大量副選球員上陣，而養傷逾7個月的隊長哥斯尼，在事隔224日終於重返球場，聯同因背傷缺陣5仗的奧斯爾齊齊正選登場，2人分別上陣了72和83分鐘，前者被換出時更將隊長臂章交予後者。而奧斯爾今仗即在上半場16分鐘交出助攻，傳予拿卡錫迪攻入全場唯一入球，以1球小勝阿塞拜疆球隊卡拉巴克。

33歲法國後衛哥斯尼，今年5月上季歐霸4強對馬德里體育會時跟腱撕裂，因而無緣今夏世界盃並養傷至今。久休復出的他賽後指今天就像「展開職業生涯的新一章」，自覺狀態不錯。阿仙奴名宿基昂指，在洛賀丁收咧及梅斯達菲有傷在身，哥斯尼復出正好是球隊的「及時雨」。

同樣賽前鎖定首名出線的另一支英超球隊車路士，在歐霸L組憑韋利安和基奧特各直射罰球建功，作客2：2兩度逼和匈牙利球隊維迪奧頓，未能締造分組賽6戰全勝的佳績，最終以5勝1和得16分晉身32強，但今仗有前鋒艾華路莫拉達因傷半場已退下火線。

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