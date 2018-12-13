【歐聯】16強誕生 曼聯負華倫西亞次名出線 英超3雄勢陷硬仗 (17:25)

歐聯16強全部誕生，曼聯在H組最後一輪作客以1：2不敵華倫西亞，最終以小組次名出線，同組的祖雲達斯作客雖同樣以1：2不敵年青人，仍然以首名晉級。曼聯與利物浦及熱刺3支英超球隊皆以次名出線，16強隨時分別遇上巴塞隆拿、皇家馬德里、巴黎聖日耳門或拜仁慕尼黑等勁旅，難免硬戰一場。反觀曼城在F組憑利萊辛尼梅開二度，以2：1反勝賀芬咸後首名晉級，對手將是馬德里體育會、羅馬、阿積士或史浩克04其中一隊。