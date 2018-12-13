【歐聯】16強誕生 曼聯負華倫西亞次名出線 英超3雄勢陷硬仗 (17:25)

歐聯16強全部誕生，曼聯在H組最後一輪作客以1：2不敵華倫西亞，最終以小組次名出線，同組的祖雲達斯作客雖同樣以1：2不敵年青人，仍然以首名晉級。曼聯與利物浦及熱刺3支英超球隊皆以次名出線，16強隨時分別遇上巴塞隆拿、皇家馬德里、巴黎聖日耳門或拜仁慕尼黑等勁旅，難免硬戰一場。反觀曼城在F組憑利萊辛尼梅開二度，以2：1反勝賀芬咸後首名晉級，對手將是馬德里體育會、羅馬、阿積士或史浩克04其中一隊。
歐聯16強將於香港時間下周一晚上7時抽籤，各組首名球隊將遇上其他組別的次名球隊對賽，並將不會遇上相同國家的球隊，16強首回合將於明年2月12至13日、19至20日開戰，次回合則在明年3月5至6日、12至13日上演。
歐聯出線球隊
A組
首名：多蒙特 / 潛在對手：阿積士、利物浦、里昂、曼聯、羅馬、熱刺
次名：馬德里體育會 /潛在對手：拜仁慕尼黑、祖雲達斯、曼城、巴黎聖日耳門、波圖
B組：
首名：巴塞隆拿 / 潛在對手：阿積士、利物浦、里昂、曼聯、羅馬、史浩克04
次名：熱刺 / 潛在對手：拜仁慕尼黑、多蒙特、祖雲達斯、巴黎聖日耳門、波圖、皇家馬德里
C組：
首名：巴黎聖日耳門 / 潛在對手：阿積士、馬德里體育會、曼聯、羅馬、史浩克04、熱刺
次名：利物浦 / 潛在對手：巴塞隆拿、、多蒙特、祖雲達斯、波圖、皇家馬德里
D組：
首名：波圖/ 潛在對手：阿積士、馬德里體育會、利物浦、里昂、曼聯、羅馬、熱刺
次名：史浩克04/ 潛在對手：巴塞隆拿、祖雲達斯、曼城、巴黎聖日耳門、皇家馬德里
E組：
首名：拜仁慕尼黑/ 潛在對手：馬德里體育會、利物浦、里昂、曼聯、羅馬、熱刺
次名：阿積士/ 潛在對手：巴塞隆拿、多蒙特、祖雲達斯、曼城、巴黎聖日耳門、波圖、皇家馬德里
F組：
首名：曼城/ 潛在對手：阿積士、馬德里體育會、羅馬、史浩克04
次名：里昂/ 潛在對手：巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、多蒙特、祖雲達斯、波圖、皇家馬德里
G組：
首名：皇家馬德里/ 潛在對手：阿積士、利物浦、里昂、曼聯、史浩克04、熱刺
次名：羅馬/ 潛在對手：巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、多蒙特、曼城、巴黎聖日耳門、波圖
H組：
首名：祖雲達斯/ 潛在對手：阿積士、馬德里體育會、利物浦、里昂、史浩克04、熱刺
次名：曼聯/ 潛在對手：巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、多蒙特、巴黎聖日耳門、波圖、皇家馬德里
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